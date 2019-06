Necesitan levantar antes de verse las caras

Los encuentros para hoy serán: Universitario (SF)-Tilcara (Carlos Poggi-URR); LogaritmoProvincial (Mauro Rivera-URR); Los Caranchos-CRAR (Emiliano Coll-URR); Alma Juniors-Universitario (R) (Marcos PiñeiroURNE) y La Salle-Los Pampas de Rufino (Antonio Mendoza-UER). Posiciones: Universitario (R) 10 puntos; Tilcara 9; Los Caranchos 8; Universitario (SF) 6; Provincial, La Salle y CRAR 5; Logaritmo y Alma Juniors 1; Los Pampas 0. EL TERCER NIVEL. Universitario y Capibá RC tendrán acción hoy por la Segunda División del TRL. El equipo de Concepción del Uruguay será local ante Cha Roga de Santo Tomé, mientras que el Amarillo de Paraná visitará al único puntero: Jockey de Venado Tuerto. La octava fecha se completará con el choque entre Querandí RC de Santa Fe y Regatas/ Belgrano de San Nicolás. Posiciones: Jockey 35 puntos; CUCU 28; Cha Roga 26; Capibá 11; Regatas/ Belgrano 5; Querandí 1

Para hoy, el Albinegro no podrá contar con el medio scrum Tomás Maiztegui, quien se lesionó hace siete días y se perderá el resto de la temporada. Por otra parte, Rowing no la tendrá fácil ante CRAI, otro de los elencos que buscan despegar del fondo de las posiciones. El equipo que dirige Paul Halle todavía mastica la bronca por la victoria que se le escapó en la jornada anterior (27-25 ante el Tricolor), algo que le puede jugar en contra en un futuro cercano. Los partidos que tendrá hoy el Top 8 son los siguientes: a las 14.30, CRAI-Rowing (Ulises RuizUER); a las 16, Estudiantes-Santa Fe RC (Jauri Rivero-URBA); Old Resian-Gimnasia (Juan Pablo Spirandelli) y Duendes-Jockey Club (Emilio Traverso-USR). Posiciones: Jockey, Gimnasia y Old Resian 9 puntos; Duendes 6; Santa Fe RC 4; CRAI 2; Estudiantes y Rowing 1. Va por más. Tilcara disfruta de un presente diferente. Luego de una primera etapa donde ganó un solo encuentro, el Verde ya lleva dos éxitos en serie en la Zona Reubicación. Esta tarde, los dirigidos por Germán Savio se medirán ante el Uni santafesino, otro de los elencos llamados a ser protagonista en este sector. Sin dudas que será una buena medida para el elenco paranaense, que intentará mezclarse dentro de los equipos que pelearán por una plaza al Top 10 de 2020.