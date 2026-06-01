La Afa transformó el Origin Hotel de Kansas City con imágenes, frases y colores argentinos para que el plantel de Lionel Scaloni se sienta como en casa

El Hotel Origin Kansas City, la casa de la selección argentina durante el Mundial 2026

La Selección Argentina ya se instaló en su base operativa de Kansas para el Mundial 2026 , una de las sedes estratégicas elegidas por la Asociación del Fútbol Argentino (Afa) para la preparación y estadía del plantel durante la competición.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni se hospeda en el Origin Hotel Kansas City, un moderno establecimiento ubicado en la zona de Berkley Riverfront, que fue especialmente acondicionado con los colores y símbolos de la Albiceleste para acompañar al plantel durante toda su participación en el torneo.

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Así es el hotel en Kansas donde se hospedará la selección argentina en el Mundial 2026

La intervención incluyó murales, gigantografías, frases motivacionales, imágenes de los jugadores y espacios exclusivos para los campeones del mundo.

Cómo es el hotel elegido por la selección argentina para el Mundial 2026

El Origin Hotel abrió sus puertas en 2024 y rápidamente se convirtió en una de las opciones más modernas de Kansas City. Se trata de un hotel de cinco pisos y 118 habitaciones ubicado a orillas del río Missouri.

La ubicación fue uno de los factores determinantes para la elección de la AFA. El establecimiento se encuentra a unos 20 minutos del centro de entrenamiento y a apenas 15 minutos del estadio GEHA Field at Arrowhead Stadium, donde Argentina debutará el próximo 16 de junio frente a Argelia.

Además de ofrecer privacidad y tranquilidad, el hotel cuenta con más de 1.500 metros cuadrados destinados a reuniones y espacios de trabajo para el cuerpo técnico, los dirigentes y el staff que acompaña al seleccionado.

Aunque el hotel dispone de un gimnasio propio, las instalaciones resultaron insuficientes para las necesidades de un plantel de alto rendimiento como el de la Selección argentina.

Por ese motivo, la AFA impulsó la construcción de un gimnasio complementario en una de las áreas del estacionamiento descubierto del complejo. Allí los jugadores podrán realizar trabajos físicos y de recuperación sin necesidad de trasladarse fuera del hotel.

Embed Argentina's Base for the World Cup! pic.twitter.com/8ZEydqzKwM — FIFA World Cup HQ (@FIFAWCHQ) June 1, 2026

Así transformaron el hotel con los colores de Argentina

La llegada de la Selección modificó por completo la imagen del hotel. El presidente de la AFA, Claudio Tapia, compartió en sus redes sociales imágenes de la intervención realizada en el establecimiento y destacó que cada espacio fue adaptado para que los futbolistas se sintieran como en casa.

Embed ¡El Origin Hotel Kansas City, bien albiceleste!



Gran trabajo el que se está realizando para recibir a la Scaloneta. Así está quedando el espacio donde se hospedará nuestra Selección durante el Mundial.



¡VAMOS ARGENTINA, TODOS JUNTOS! pic.twitter.com/H2V4MYCxvS — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) May 27, 2026

Desde el ingreso predominan los colores celeste y blanco, acompañados por banderas argentinas, gigantografías y mensajes de aliento para el equipo. Los pasillos, salones y áreas comunes exhiben fotografías de los jugadores, cuadros temáticos y referencias a los principales logros obtenidos durante el ciclo de Scaloni.

La ambientación incluye algunas de las frases más representativas de la historia reciente de la selección nacional. Expresiones como "Vamos Argentina", "Coronados de gloria", "Todos juntos" y "Juntos otra vez" aparecen distribuidas en distintos sectores del hotel.

También sobresalen imágenes de Lionel Messi, Emiliano Martínez, Julián Álvarez y otras figuras del plantel campeón del mundo.

La personalización alcanzó incluso a las habitaciones del plantel. Las puertas fueron identificadas con imágenes de los futbolistas, en una iniciativa orientada a reforzar el sentido de pertenencia durante la competencia.