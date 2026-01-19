Uno Entre Rios | Milei

Milei viaja a Davos y espera volver a encontrarse con Trump

El Presidente parte este lunes hacia Suiza para participar del Foro Económico y mantener una agenda con posibles reuniones con empresarios internacionales.

19 de enero 2026 · 06:56hs
Javier Milei inicia esta semana una de las giras más determinantes de su gestión, con el viaje a Davos, Suiza, para participar de la cumbre que reúne a la élite financiera global entre el 19 y el 23 de enero.

La misión presidencial tiene un doble objetivo: presentar a la Argentina como un destino seguro para el capital internacional y profundizar su batalla cultural contra el colectivismo, en un escenario donde compartirá protagonismo con líderes de la talla de Donald Trump, según consignó la agencia Noticias Argentinas.

El momento central de la gira tendrá lugar el miércoles a las 11:45 (hora argentina), cuando Milei suba al estrado principal. Se espera una exposición de 30 minutos donde el libertario ratificará su alineamiento geopolítico con los Estados Unidos, defenderá la apertura comercial irrestricta y lanzará duras críticas contra la denominada agenda "woke" y los movimientos de izquierda.

Sin embargo, el foco también estará puesto en los pasillos del Foro. Persiste una fuerte expectativa por una posible reunión bilateral, o al menos un encuentro informal, con Donald Trump.

El cruce entre ambos mandatarios se daría en un clima de alta volatilidad internacional, marcado por el reciente operativo estadounidense en Venezuela que culminó con la captura de Nicolás Maduro y la escalada de tensiones en Irán.

Cómo sigue la agenda de Javier Milei en Davos

Más allá de la retórica política, la agenda del miércoles incluye una maratón de reuniones privadas con los máximos referentes del sistema financiero global. Milei tiene previsto sentarse cara a cara con figuras como Jamie Dimon (JP Morgan), Larry Fink (BlackRock) y David Solomon (Goldman Sachs). También se sumarán a la mesa Brian Moynihan (Bank of America) y los líderes de las principales entidades españolas, Onur Genç (BBVA) y Héctor Grisi (Santander).

La presentación del mandatario argentino ocurre apenas días después de la firma del histórico acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, un activo que Milei llevará bajo el brazo para negociar con los inversores.

No obstante, el foro no estará exento de temas espinosos de la agenda de Trump, como sus planes respecto a la anexión de Groenlandia, lo que añade una capa extra de complejidad diplomática a una cumbre que definirá gran parte de la relación de la Argentina con el mundo para el resto del año

