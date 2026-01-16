Uno Entre Rios | Economia | superávit

El Gobierno anunció que 2025 cerró con superávit fiscal

El Gobierno anunció que 2025 cerró con superávit fiscal. El primario fue de 1,4%, mientras que el financiero fue de 0,2%.

16 de enero 2026 · 16:51hs
El Gobierno anunció que 2025 cerró con superávit fiscal

El Gobierno anunció que 2025 cerró con superávit fiscal

El Gobierno nacional anunció este viernes que el año 2025 cerró con un superávit fiscal primario de 1,4% y financiero de 0,2% En términos absolutos, el saldo primario fue de $ 11.769.219 millones y el financiero de $1.453.819, según indicó el ministro de Economía, Luis Caputo, en un posteo en redes sociales.

“En línea con la estacionalidad del gasto primario durante el mes, en diciembre de 2025 el Sector Público Nacional (SPN) registró un déficit primario de $2.876.450 millones y un déficit financiero de $3.290.302 millones”, precisó el funcionario.

Según datos del Banco Nación, se expandió 53% su cartera de préstamos y consolidó su rol crediticio en 2025. Crecieron préstamos en moneda extranjera 

Banco Nación: aumentaron 124% los préstamos en moneda extranjera

Estrategia. Los productores se vienen anticipando, indicó Lautaro Albarracín, redactor del informe.

La comercialización de granos en Entre Ríos creció 17% durante 2025

Caputo destacó que se trata de la primera vez que se alcanzan dos años consecutivos de superávit financiero base caja desde 2008, y la primera de la serie histórica que comienza en 1993, obteniendo dicho resultado cumpliendo con la totalidad de los servicios de la deuda pública del Sector Público Nacional”.

Gasto primario e impuestos

“El gasto primario en 2025 fue 27% inferior al de 2023 en términos reales”, señaló el ministro, al tiempo que indicó que “esta reducción se alcanzó protegiendo el gasto en programas sociales sin intermediarios destinados a los sectores más vulnerables”.

En ese sentido, precisó que “el gasto social en AUH y Tarjeta Alimentar se incrementó 43% en términos reales en la comparación diciembre 2025 vs diciembre 2023, representando un 92% de la canasta básica alimentaria vs un 55% en diciembre 2023”.

“El superávit fiscal se alcanzó luego de una reducción de impuestos que ya alcanzó más de 2,5% del PIB desde 2024, incluyendo la eliminación del Impuesto PAIS, la baja o eliminación de derechos de exportación e importación a numerosas posiciones arancelarias, la disminución de impuestos internos y la eliminación del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles”, insistió el jefe del Palacio de Hacienda.

Caputo recordó que “durante diciembre de 2025 se produjo una nueva reducción de derechos de exportación de 2 puntos porcentuales para los complejos soja, trigo y cebada y de 1 punto. para los complejos maíz, sorgo y girasol”.

“El ancla fiscal es un pilar fundamental del programa económico desde el primer mes de gestión, y que se encuentra cristalizado en el Presupuesto 2026”, afirmó el ministro.

Caputo subrayó que “el orden en las cuentas públicas y el crecimiento económico permitirán continuar devolviendo recursos al sector privado en la forma de reducción de impuestos que, desde 2024, ya alcanzó más de 2,5% del PIB”.

superávit Gobierno superávit financiero gobierno nacional Impuestos gastos
Noticias relacionadas
La actualización de las tarifas de peajes será puesta a consideración en consulta pública y no incluye tarifa diferencial por TelePASE.

Rutas nacionales: el Gobierno aumentará 19% los peajes en plena privatización

El 46% de los argentinos no se tomó vacaciones en 2025 por falta de plata. 

Poder adquisitivo: el 46% de los argentinos no se tomó vacaciones en 2025 por falta de plata

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos advierte sobre la fuerte dependencia de Nación y el peso del déficit previsional en Presupuesto 2026

Entre Ríos: Cpceer marca la dependencia nacional y déficit previsional del Presupuesto 2026

Rige el nuevo esquema de subsidios a las tarifas eléctrica y de gas. Cómo gestionar la inscripción al Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (RESEF)

Subsidios energéticos: la información clave para usuarios

Ver comentarios

Lo último

Banco Nación: aumentaron 124% los préstamos en moneda extranjera

Banco Nación: aumentaron 124% los préstamos en moneda extranjera

Liga Nacional: Derrota de Echagüe y Rowing

Liga Nacional: Derrota de Echagüe y Rowing

Capacitarse en vacaciones: una tendencia que crece y redefine el vínculo con el trabajo

Capacitarse en vacaciones: una tendencia que crece y redefine el vínculo con el trabajo

Ultimo Momento
Banco Nación: aumentaron 124% los préstamos en moneda extranjera

Banco Nación: aumentaron 124% los préstamos en moneda extranjera

Liga Nacional: Derrota de Echagüe y Rowing

Liga Nacional: Derrota de Echagüe y Rowing

Capacitarse en vacaciones: una tendencia que crece y redefine el vínculo con el trabajo

Capacitarse en vacaciones: una tendencia que crece y redefine el vínculo con el trabajo

Fiesta de la Playa: Damas Gratis hizo bailar a todos en Concepción del Ururguay

Fiesta de la Playa: Damas Gratis hizo bailar a todos en Concepción del Ururguay

Liga Argentina: el clásico fue para Central Entrerriano

Liga Argentina: el clásico fue para Central Entrerriano

Policiales
Concepción del Uruguay: dos policías heridos al ser atacados con botellas

Concepción del Uruguay: dos policías heridos al ser atacados con botellas

Concepción del Uruguay: un hombre sufrió graves heridas tras un accidente

Concepción del Uruguay: un hombre sufrió graves heridas tras un accidente

Buscan a un hombre que cayó al río Gualeguay mientras pescaba con amigos

Buscan a un hombre que cayó al río Gualeguay mientras pescaba con amigos

Vuelco de automóvil con lesionados en la ruta 14

Vuelco de automóvil con lesionados en la ruta 14

Barrio Anacleto Medina: una mujer y su hijo heridos de bala

Barrio Anacleto Medina: una mujer y su hijo heridos de bala

Ovación
Liga Nacional: Derrota de Echagüe y Rowing

Liga Nacional: Derrota de Echagüe y Rowing

Liga Argentina: el clásico fue para Central Entrerriano

Liga Argentina: el clásico fue para Central Entrerriano

Rally Dakar 2026: Luciano Benavides se consagró por segundos

Rally Dakar 2026: Luciano Benavides se consagró por segundos

El nieto de Roque Romero Gastaldo sigue el legado de su abuelo

El nieto de Roque Romero Gastaldo sigue el legado de su abuelo

River se medirá ante Peñarol por el segundo y último amistoso de la pretemporada

River se medirá ante Peñarol por el segundo y último amistoso de la pretemporada

La provincia
Capacitarse en vacaciones: una tendencia que crece y redefine el vínculo con el trabajo

Capacitarse en vacaciones: una tendencia que crece y redefine el vínculo con el trabajo

Fiesta de la Playa: Damas Gratis hizo bailar a todos en Concepción del Ururguay

Fiesta de la Playa: Damas Gratis hizo bailar a todos en Concepción del Ururguay

La comercialización de granos en Entre Ríos creció 17% durante 2025

La comercialización de granos en Entre Ríos creció 17% durante 2025

SMN: continúa el calor y el tiempo inestable

SMN: continúa el calor y el tiempo inestable

La Justicia obligó a OSER a cubrir el 100% de un medicamento a una paciente con diabetes

La Justicia obligó a OSER a cubrir el 100% de un medicamento a una paciente con diabetes

Dejanos tu comentario