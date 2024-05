Villaguay: el concejal pro Videla se defendió: "No reivindico la parte oscura, fue mal interpretado"

El edil había compartido una publicación de una página de memes, donde se aludió al dictador como "San Jorge Rafael, patrono de la limpieza del orden". López había agregado a la publicación el siguiente texto: "Lástima que no terminaste con la misión".

Otra imagen que había publicado López en sus redes fue la fotografía de un pañuelo blanco pintado con stencil -que representa a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo- sobre la cual había materia fecal de una mascota. En la publicación el edil había expresado: "La inteligencia de este animal, insuperable... será por eso que amo tanto a los perros". Cabe destacar que todas las publicaciones se habían realizado el 24 de marzo, día por la Memoria, la Verdad y la Justicia.

La decisión del Concejo Deliberante fue tomada en una sesión extraordinaria, ante la denuncia de Ana María Sáenz, hija de un desaparecido durante la última dictadura cívico-militar.

Concejal Alejandro López Villaguay.jpg

La palabra del concejal

En este marco, López expresó: “La denuncia me sorprendió, sobre todo que se haya ofendido una persona que ni siquiera tengo en mis redes sociales. Nunca pensé que se iba a malinterpretar lo que yo había puesto y me sorprendió la cantidad de entes de derechos humanos que se adhirieron, cuando dentro de sus propias filas han hecho cosas peores”.

Agregó: “ La fuerza que tomó la denuncia y a los resultados que llegó también me sorprendió mucho, porque creo que no era para una sanción tan severa, por el solo hecho de que en ningún momento dentro de la publicación errónea, porque no aclaré a qué me refería, en ninguna parte dice que hacen falta más muertos, ni secuestrados. No reivindico la parte oscura, lo que sí fue mal interpretado. Cuando hablo de la misión de Videla, hablo de la misión económica que se tenía en el ‘76, que era llevar al país a una economía liberal y lo dice claramente. Es por lo que sigo a mi Presidente”. El concejal señaló: “Las ideas del liberalismo optan por el respeto irrestricto del prójimo, la no agresión, la no violencia, estoy en contra de todo lo que traiga violencia al país y que estén en contra de la democracia”.

Argumentó que fue juzgado mal, “por una publicación de Facebook”, ya que afirma que su desempeño como edil “ha sido intachable”.