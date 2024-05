Villaguay, habló la denunciante del concejal pro Videla: "Fue muy cruel"

La decisión fue tomada en una sesión extraordinaria de este jueves, ante la denuncia de Ana María Sáenz, hija de un desaparecido durante la última dictadura cívico-militar, al tomar conocimiento de publicaciones en redes sociales de López donde aludió a Rafael Videla como “San Jorge Rafael, patrono de la limpieza del orden”. El edil había agregado a la publicación el siguiente texto: “Lástima que no terminaste con la misión”.

CONCEJAL ALEJANDRO LOPEZ LA LIBERTAD AVANZA.jpg

Festejar la dictadura

Otra imagen que publicó López en sus redes fue la fotografía de un pañuelo blanco pintado con stencil –que representa a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo– sobre la cual había materia fecal de una mascota. En la publicación el concejal había expresado: “La inteligencia de este animal, insuperable... será por eso que amo tanto a los perros”. Cabe destacar que todas las publicaciones se habían realizado el 24 de marzo, día por la Memoria, la Verdad y la Justicia.

Sobre la denuncia realizada a la Legislatura local, Sáenz explicó a UNO: “La denuncia fue una decisión mía, porque me llega un posteo de este muchacho, me sentí con mucha impotencia, entonces hice una consulta e hice esta denuncia ante un escribano público. Ese es el primer paso que doy, por el posteo de ese muchacho. Mi papá pertenece al grupo de desaparecidos de la dictadura del 1976, recibí apoyo, hablé con la Secretaría de Derechos Humanos y le comenté qué es lo que quiero hacer, siempre estuve acompañada, fue una decisión particular”.

Sobre el momento de la decisión, detalló: “Hubo dos sesiones en las que asistí, en la primera sesión, donde se tocó el tema, cuando se hace la presentación y la denuncia, a eso adjunté una foto de los posteos de ese muchacho que había hecho y una carta que anduvo dando vueltas por organismos provinciales, hijos de desaparecidos, o Memoria Democrática, gente donde nos daban el apoyo. La segunda instancia fue anoche –por el jueves– donde se habló de la sanción, había una gran cantidad de ciudadanos y pude expresarme, darle una respuesta al chico, una vez que se cerró la sesión. Me pareció muy bueno, acá se apunta a lo real todos sabemos que ese período fue de terrorismo de Estado, para eso se hizo justicia, para eso, la gente que estuvo involucrada estuvo presa, nada es gratis en la vida. Si bien estamos en democracia, cada uno puede expresar y manejar sus redes sociales como quiere, pero él es anticonstitucional. Lo que él expuso fue muy grosero, muy cruel, atentó contra mi identidad”.

Concejal Alejandro López Villaguay.jpg

El Concejo de Villaguay

Por su parte, Pablo Vittor, presidente del bloque de concejales mayoritario en la ciudad, Más para Entre Ríos, explicó que la legislatura tomó conocimiento de lo sucedido cuando llegó la denuncia de Ana: “Por la manera que tenemos de trabajar en el Concejo, por consenso entre nuestro bloque, Juntos por Entre Ríos y LLA, el tema pasó a la comisión de Desarrollo Humano y Género. La comisión se reunió, se le dio la oportunidad de explayarse a Ana e iban llegando adhesiones a la nota. También se le dio el derecho a réplica a López y ha pedido disculpas, dijo que la inexperiencia lo ha llevado a compartir el meme. Dijo que en su familia vivió el proceso desde otro punto de vista y que hablaba de un proceso que se dio entre el ‘73 y el ‘76. Luego, el despacho de comisión llegó al decreto donde se pidió la suspensión del concejal. Como bloque pedimos que sea por dos meses para ver qué es lo que hace en ese tiempo la Unidad Fiscal que interviene, ante el posible delito”.

Sobre la votación sobre tablas, Vittor detalló que de 10 ediles, nueve votaron a favor de la suspensión (seis del PJ, dos de JxER y uno de LLA) y una de JxER, en contra.

La denunciante agregó: “La única persona que votó a favor de él, dijo que todos nos podemos equivocar: sí, pero en estas cosas no nos podemos equivocar, hay una realidad. A la historia la escribió el hombre, el hombre la lee, la acomoda de acuerdo a la conveniencia, pero la realidad existió. Cada uno interpreta de acuerdo a su conveniencia, pero lo que sucedió, no hay que olvidarse, hay que tener memoria. Lamentablemente, no es que lo quiera perjudicar, el que se equivocó, o se olvidó en qué función estaba, es él”.

En cuanto a los pasos a seguir, Ana manifestó: “Espero que la Justicia se expida como corresponde, no me voy a quedar con los brazos cruzados, quiero que esto se entienda, que la gente no hable por hablar, que sepa que eso fue realmente un terrorismo de Estado, que hubo gente que desapareció, que murió, niños desaparecidos que aún no aparecen, madres que parieron dentro de un cautiverio. Acá hay una cuestión real, hirió a un sector que todavía está en duelo, yo, por ejemplo, no tengo un lugar donde ir a llorarlo a mi padre.”

Cabe mencionar que si durante los próximos 60 días se dictamina la culpabilidad, López sería separado definitivamente del cargo por el que fue electo, según lo establece el artículo 72° de la Ley N° 10.027 Orgánica de los Municipios.