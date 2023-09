Veteranos de Malvinas de Paraná repudiaron dichos de Mondino

En este sentido, el veterano opinó: "Sinceramente a nosotros nos cayeron muy mal estas declaraciones que no hacen más que ver con claridad la falta de conocimientos históricos y la Constitución Nacional. No podemos, bajo ningún punto de vista, aceptar este tipo de dichos" y recordó que, desde la usurpación de 1833, "hay un enclave militar colonial y la población actual ha sido instaurada de ahí en adelante y, por geografía e historia, las Malvinas nos pertenecen sin ningún tipo de duda".

Cementerio Argentino en Malvinas.jpg Gentileza: Facundo Gabás

La asesora de Javier Milei había indicado al medio inglés The Telegraph: "Pueden pasar muchos años, pero no se puede imponer ninguna decisión a otras personas, ni a los argentinos ni a nadie. Ya no se pueden imponer decisiones, eso tiene que terminar. Si la gente finalmente quiere hacer ciertas cosas, se harán. Ahora mismo estamos en el peor de los mundos, porque ni Gran Bretaña ni Argentina pueden hacer un uso razonable de los recursos que hay allí abajo".

"Sin dudas, uno siente dolor e impotencia, porque tenemos muchos muertos en Malvinas y post-Malvinas. Esto es una gran decepción y considero que debemos revertir esta posición. No podemos aceptar la autodeterminación de un pueblo que está bajo la soberanía argentina, que son 3.000 isleños sobre 46 millones de habitantes que demostraron que las Malvinas son y serán Argentinas", agregó Eguías.

Finalmente, cuando fue señalado de que los dichos de la libertaria constituyeron solamente una iniciativa, el veterano comentó: "Es una sugerencia, pero me da la sensación de que esto implica alguna determinación a futuro en caso de que ese espacio gobierne la República Argentina. No podemos permitir esto y no estamos de acuerdo". Además, adelantó que los entes oficiales que agrupan a veteranos y veteranas de guerra de Malvinas publicarán comunicados oficiales en torno a los comentarios de Mondino.

Victoria Villarruel Acto Negacionista.jpg

Tratarán proyecto para repudiar los dichos de Victoria Villarruel

Este lunes ingresó a la Cámara de Diputados de Entre Ríos un proyecto, impulsado por el legislador Néstor Loggio, para manifestar el repudio "al acto organizado por la candidata a vicepresidenta por el Frente La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, en la Legislatura Porteña".

"Este repudio no trata solamente de una discusión sobre la historia del país, ni apunta solamente a la preocupación por las causas de los delitos de Lesa Humanidad de la Dictadura Cívico-Militar. Este repudio pretende alertar sobre el ataque a la idea de comunidad, convivencia, integración nacional y de derechos humanos, económicos, sociales y políticos que pretende ser puesta en cuestión con este tipo de provocaciones", indicó el texto y calificó al acto de la diputada libertaria como una reivindicación de la teoría de los dos demonios "relativizando el genocidio desde 1976 y 1983 y promoviendo, mediante ese negacionismo, una actitud democrática y violenta".