Fuerte repudio a la candidata de Milei que reivindicó la dictadura

Memoria 24 de marzo dictadura desaparecidos.jpg UNO / Juan Ignacio Pereira

"Ante ello, desde este organismo estatal vinculado a la promoción de los valores democráticos y el respeto irrestricto a los derechos humanos expresamos nuestro firme compromiso en la generación de políticas públicas que sigan construyendo un Estado basado en los pilares de la Verdad, la Memoria y la Justicia, como garantía de no repetición a prácticas genocidas que reivindica esta candidata, despreciando las instituciones democráticas, justamente en el año en que celebramos 40 años ininterrumpidos de democracia y el marco de las elecciones libres en las que ella misma participa", dice el escrito del RUV divulgado este sábado.

Además, el organismo interpeló a Weimer en el comunicado de esta manera: "Sería interesante que se exprese esta candidata si está de acuerdo con el robo de bebés, la apropiación de Sabrina Gullino y si hermano mellizo, que se exprese en relación a los vuelos de la muerte en el delta entrerriano, sobre las desapariciones forzadas. Que se exprese sobre las torturas que ocurrieron en nuestra provincia, el país la región".

Finalmente, hizo un llamamiento a todas las fuerzas políticas democráticas del país y Entre Ríos para "seguir trabajando en la consolidación de una provincia y de una patria más democráticas y cada vez más libre, justa y soberana".

Las declaraciones

En el transcurso de la entrevista realizada el jueves en un canal local, Weimer afirmó: "Están hundiendo un país tan rico y tan poderoso como es Argentina, porque tenemos todo para estar bien, lamentablemente siempre ha estado gobernado por atorrantes y por sinvergüenzas. Y tenemos los 40 años de democracia del señor Alfonsín, que por qué en vez de darnos 40 años de democracia, no nos dio un año de democracia y 40 años de milicos y estaríamos mejor".

Luego agregó: "No habría tanta droga, no habría tanta delincuencia, no habría tanta inflación, no habría tantos planes sociales para las mamás solteras, no habría todo eso. Esto lo digo sin ánimo de ofender, pero hay muchas mujeres que tienen hijos por un plan social, porque hasta ese punto han llegado".

Mariela Weimer

