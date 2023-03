Veteranos de Malvinas de Paraná enojados por vandalismo en su monumento 

Fiesta Nacional del Mate Paraná Monumento Malvinas veteranos Portada.jpg

“Estos hechos, que son de dominio público, lesionan el carácter supremo de lo que representa dicho monumento, la falta de sensibilidad y de respeto hacia nuestros Caídos y héroes que, al día de hoy, conviven en nuestra sociedad toda. No podemos ni queremos dejar pasar esta situación y solicitamos a las autoridades y a la sociedad que estos actos no queden olvidados y que la impunidad no sea el común denominador, reflejo de las veces anteriores que se cometieron actos similares”, expresaron en un comunicado.