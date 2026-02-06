Una avioneta aterrizó de emergencia en Victoria por falta de combustible

Una avioneta tuvo que realizar una aterrizaje de emergencia por desperfectos mecánicos (falta de combustible) en campo Los Ombúes, en Victoria.

En horas del mediodía de este viernes, una avioneta tuvo que realizar una aterrizaje de emergencia por desperfectos mecánicos (falta de combustible) en campo Los Ombúes, zona de la Abadía, en inmediaciones del Aero Club de Victoria . Se trata de un modelo Cessna 150 EAAP, biplaza, de color roja y blanca.

Luego del hecho se localizó a los tripulantes en zona del Aero Club, tratándose el piloto de 23 años de edad, y un acompañante de 22 años, ambos con domicilio en Capital Federal.

Se realizaron las averiguaciones pertinentes y el vuelo estaba declarado en el Aeródromo de Morón, Buenos Aires, y como destino era Sauce Viejo, provincia de Santa Fe.

Se inspecciona la aeronave por parte de personal de la División Drogas Peligrosas con can antinarcóticos, con resultados negativos, no resultando personas lesionadas ni daños materiales.

El episodio fue notificado a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), organismo que tomó intervención y será el encargado de elaborar el informe técnico correspondiente para determinar con precisión las causas del incidente.