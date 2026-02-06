Uno Entre Rios | La Provincia | Victoria

Una avioneta aterrizó de emergencia en Victoria por falta de combustible

Una avioneta tuvo que realizar una aterrizaje de emergencia por desperfectos mecánicos (falta de combustible) en campo Los Ombúes, en Victoria.

6 de febrero 2026 · 18:05hs
La avioneta se quedó sin combustible y tuvo que aterriza de emergencia en Victoria.

Policía de Entre Ríos

La avioneta se quedó sin combustible y tuvo que aterriza de emergencia en Victoria.

En horas del mediodía de este viernes, una avioneta tuvo que realizar una aterrizaje de emergencia por desperfectos mecánicos (falta de combustible) en campo Los Ombúes, zona de la Abadía, en inmediaciones del Aero Club de Victoria. Se trata de un modelo Cessna 150 EAAP, biplaza, de color roja y blanca.

El aterrizaje forzado en Victoria

Luego del hecho se localizó a los tripulantes en zona del Aero Club, tratándose el piloto de 23 años de edad, y un acompañante de 22 años, ambos con domicilio en Capital Federal.

El exboxeador campeón del mundo Sergio Maravilla Martínez estuvo en el Quinto Cuartel, de Victoria.

Maravilla Martínez estuvo en Victoria

Se confirmó el fallecimiento de un paciente a causa de leptospirosis en Victoria y habría otros dos casos en estudio.

Leptospirosis: confirmaron un caso mortal en Victoria

Se realizaron las averiguaciones pertinentes y el vuelo estaba declarado en el Aeródromo de Morón, Buenos Aires, y como destino era Sauce Viejo, provincia de Santa Fe.

Se inspecciona la aeronave por parte de personal de la División Drogas Peligrosas con can antinarcóticos, con resultados negativos, no resultando personas lesionadas ni daños materiales.

Afortunadamente, como consecuencia del aterrizaje de emergencia, no se registraron personas lesionadas ni daños materiales, tanto en la aeronave como en el entorno rural donde se produjo el descenso.

El episodio fue notificado a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), organismo que tomó intervención y será el encargado de elaborar el informe técnico correspondiente para determinar con precisión las causas del incidente.

Victoria Avioneta Aero Club
Noticias relacionadas
Este domingo llegará a Entre Ríos el fenómeno Therian.

Este domingo llegará a Entre Ríos el fenómeno Therian

¿Cómo estará el tiempo durante la Fiesta Nacional del Mate en Paraná?

¿Cómo estará el tiempo durante la Fiesta Nacional del Mate en Paraná?

Camboriú es uno de los destinos elegidos por los pasanaenses para disfrutar del fin de semana largo de Carnaval.

Brasil encabeza la demanda de viajes para el fin de semana extra largo de Carnaval

El joven acusado de violar a una adolescente en Santa Elena fue trasladado a la Jefatura Departamental de La Paz.

Prisión domiciliaria para el joven acusado de violar a una adolescente en Santa Elena

Ver comentarios

Lo último

Este domingo llegará a Entre Ríos el fenómeno Therian

Este domingo llegará a Entre Ríos el fenómeno Therian

Santa Elena: ampliaron la imputación de Benítez y lo trasladaron a la Jefatura de La Paz

Santa Elena: ampliaron la imputación de Benítez y lo trasladaron a la Jefatura de La Paz

Una avioneta aterrizó de emergencia en Victoria por falta de combustible

Una avioneta aterrizó de emergencia en Victoria por falta de combustible

Ultimo Momento
Este domingo llegará a Entre Ríos el fenómeno Therian

Este domingo llegará a Entre Ríos el fenómeno Therian

Santa Elena: ampliaron la imputación de Benítez y lo trasladaron a la Jefatura de La Paz

Santa Elena: ampliaron la imputación de Benítez y lo trasladaron a la Jefatura de La Paz

Una avioneta aterrizó de emergencia en Victoria por falta de combustible

Una avioneta aterrizó de emergencia en Victoria por falta de combustible

La Unión sufrió los triples de Lanús y cayó como visitante por la Liga Argentina

La Unión sufrió los triples de Lanús y cayó como visitante por la Liga Argentina

Reforma laboral: la CGT anunció que se movilizará al Congreso, pero descartó convocar a un paro

Reforma laboral: la CGT anunció que se movilizará al Congreso, pero descartó convocar a un paro

Policiales
Santa Elena: ampliaron la imputación de Benítez y lo trasladaron a la Jefatura de La Paz

Santa Elena: ampliaron la imputación de Benítez y lo trasladaron a la Jefatura de La Paz

Colón: Prefectura rescató a cuatro personas que cayeron al río Uruguay

Colón: Prefectura rescató a cuatro personas que cayeron al río Uruguay

Con un QR, la Policía pide a los vecinos que se animen a denunciar al narco de su barrio

Con un QR, la Policía pide a los vecinos que se animen a denunciar al narco de su barrio

Cuerpo calcinado: secuestraron una camioneta en Cerrito y detuvieron a un joven en Paraná

Cuerpo calcinado: secuestraron una camioneta en Cerrito y detuvieron a un joven en Paraná

Se incendió la planta de clasificación de residuos de Urdinarrain

Se incendió la planta de clasificación de residuos de Urdinarrain

Ovación
La Unión sufrió los triples de Lanús y cayó como visitante por la Liga Argentina

La Unión sufrió los triples de Lanús y cayó como visitante por la Liga Argentina

Tomás de Rocamora sumó una nueva derrota en la Liga Femenina

Tomás de Rocamora sumó una nueva derrota en la Liga Femenina

Ojalá podamos llevar a Peñarol a lo más alto

"Ojalá podamos llevar a Peñarol a lo más alto"

Argentina inicia su camino en la Copa Davis

Argentina inicia su camino en la Copa Davis

Los autos del Turismo Nacional hicieron vibrar a la gente en el Parque Urquiza

Los autos del Turismo Nacional hicieron vibrar a la gente en el Parque Urquiza

La provincia
Este domingo llegará a Entre Ríos el fenómeno Therian

Este domingo llegará a Entre Ríos el fenómeno Therian

Una avioneta aterrizó de emergencia en Victoria por falta de combustible

Una avioneta aterrizó de emergencia en Victoria por falta de combustible

¿Cómo estará el tiempo durante la Fiesta Nacional del Mate en Paraná?

¿Cómo estará el tiempo durante la Fiesta Nacional del Mate en Paraná?

Brasil encabeza la demanda de viajes para el fin de semana extra largo de Carnaval

Brasil encabeza la demanda de viajes para el fin de semana extra largo de Carnaval

Prisión domiciliaria para el joven acusado de violar a una adolescente en Santa Elena

Prisión domiciliaria para el joven acusado de violar a una adolescente en Santa Elena

Dejanos tu comentario