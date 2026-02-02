Uno Entre Rios | Ovación | Maravilla Martínez

Maravilla Martínez estuvo en Victoria

Sergio Maravilla Martínez recorrió la Ciudad de las Siete Colinas, realizó una charla motivadora en el barrio Quinto Cuartel y visitó el Museo Ovni.

2 de febrero 2026 · 17:40hs
El exboxeador campeón del mundo Sergio Maravilla Martínez estuvo en el Quinto Cuartel

Mirador Provincial

El exboxeador campeón del mundo Sergio Maravilla Martínez estuvo en el Quinto Cuartel, de Victoria.

El boxeador campeón del mundo Sergio Maravilla Martínez visitó de Victoria, y durante su estadía realizó un conversatorio en el barrio Quinto Cuartel sobre cómo afrontar los desafíos cotidianos y la importancia de reforzar el espíritu comunitario, todo en marco del deporte como principal ordenador.

Luego de la jornada, Maravilla agradeció la invitación y describió la tarde como una experiencia “estupenda y que ojalá se repita. Estoy muy agradecido y espero que lo conversado acá surta efecto. Muchas gracias por la invitación”, finalizó.

En este sentido, desde la Asociación Civil y Deportiva Quinto Cuartel se divulgó el encuentro y agradecieron el compromiso de Maravilla Martínez. “Fue una tarde que dejó huella en el corazón de nuestro club”, destacaron desde la institución.

“Vivimos una jornada inolvidable con la presencia de Sergio Maravilla Martínez, quien compartió una charla motivacional que emocionó, inspiró y sembró esperanza en cada uno de los jóvenes y familias presentes”, remarcaron luego. “Con palabras simples y verdaderas, Maravilla abrió su historia de vida para demostrar que los sueños son posibles cuando hay esfuerzo, constancia y amor por lo que se hace. Habló del cuidado del cuerpo, de elegir bien los caminos y de la importancia de los pequeños gestos cotidianos que, con el tiempo, construyen grandes futuros”, mencionaron.

“La emoción, los aplausos y las miradas atentas fueron el reflejo de una charla que no solo se escuchó, sino que se sintió. Nos llevamos un mensaje claro: creer, esforzarse y no bajar los brazos, aun cuando el camino se haga difícil. Gracias por elegir nuestro barrio, gracias por el mensaje, gracias por sembrar futuro”, finalizaron los organizadores.

Asimismo, desde el club agradecieron a las directoras del Museo Ovni, Andrea y Silvia Simondini, por haber gestionado el conversatorio. “Este encuentro tan significativo fue posible gracias al enorme compromiso y la sensibilidad de Andrea y Silvia Simondini, a quienes agradecemos profundamente por acercar esta experiencia transformadora a nuestro humilde club, pensando siempre en nuestros chicos y en el valor de brindarles oportunidades que los marquen para toda la vida”, subrayaron.

En el Museo del Ovni

Maravilla Martínez había visitado el museo el día anterior. Al respecto Andrea Simondini expresó que “la investigación del fenómeno ovni no sólo descubre vida, también descubre buenos amigos. Recibimos en Victoria, a nuestros queridos amigos Sergio y Eli, que comparten con nosotros no solo la pasión por la investigación del fenómeno ovni, sino la mirada sobre la vida”. “Es muy disfrutable la vida cuando conoces persona con recontra calidad humana. Hace tanta falta cargar las baterías con energía positiva. De paso disfrutan de nuestra ciudad”, mencionó luego.

Sobre la jornada en el Quinto Cuartel, la curadora del Museo Ovni remarcó que “vivimos un día especial. De esos que sabes que hizo un click en muchas personas, pero fundamentalmente en los más jóvenes”.

“Lejos de mirar o juguetear con sus teléfonos, escucharon durante más de una hora la historia de superación de alguien que viene seguramente del mismo lugar que muchos de nosotros. Personas comunes que buscan superarse”, detalló luego. “Una charla profunda abordando la disciplina, fijarse objetivos, pelear por lo que querés, cuidar tu cuerpo y comprometerse. Saber de dónde venís y saber lo que querés lograr. Superar los que te ignoran, los que se burlan, los que subestiman, porque el resultado solo depende de uno”, resumió Simondini sobre la charla de Maravilla.

“Hace rato que no escuchaba una historia tan motivadora. Y fue especial, porque fue pensada para que llegue a niños, jóvenes y adolescentes. El objetivo se logró. Gracias a todos los que colaboraron para que quizá hoy, varios chicos y chicas, pudieran tener una visión de futuro”, finalizó.

Fuente: Mirador Provincial

Maravilla Martínez Victoria Museo del Ovni boxeo
