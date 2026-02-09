SMN: alerta por tormentas fuertes para gran parte de Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció una alerta amarilla por tormentas severas para gran parte de Entre Ríos. Llegaría el miércoles por la mañana.

El SMN anunció una alerta por tormentas fuertes para gran parte de Entre Ríos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas severas que afectarán a gran parte del territorio entrerriano durante los próximos días. En este marco, las condiciones de inestabilidad comenzarán a manifestarse a partir de la mañana del miércoles, con fenómenos que podrían generar complicaciones en distintas localidades.

El aviso meteorológico alcanza a los departamentos de Paraná, Villaguay, La Paz, Nogoyá, Diamante, Federación, Federal, Feliciano, San Salvador y Concordia, donde se prevé un escenario marcado por precipitaciones intensas y eventos climáticos de variada intensidad.

Desde el SMN remarcaron que, si bien se trata de una alerta de nivel amarillo, los fenómenos previstos pueden ser localmente fuertes, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada y tomar precauciones, especialmente en zonas vulnerables a anegamientos temporarios.

Según se informó, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Estas tormentas severas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos de tiempo, lo que incrementa el riesgo de acumulación de agua en calles y caminos rurales.

Además, se prevé actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h, condiciones que podrían provocar voladura de objetos, caída de ramas y eventuales cortes en el suministro eléctrico.

En cuanto a los valores de precipitación, se prevén acumulados de entre 30 y 60 milímetros, aunque no se descarta que estos registros sean superados de manera puntual en algunas zonas, especialmente durante el desarrollo de los núcleos de tormenta más intensos, según indicó el SMN.