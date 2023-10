La empresa privada de la industria del transporte tiene como objetivo una nueva forma de movilidad, además de brindar oportunidades de ganancias para todas las personas que se registren, ya sea con un auto particular, un taxi o una moto. Uber hoy está disponible en 26 ciudades del país, entre ellas en Paraná. Los taxistas pueden registrarse y completar viajes solicitados a través de la app de Uber.

UBER.jpg UBER en Concordia: "Termina siendo un taxi, aunque lo quieran disfrazar"

Para Cedro: "La realidad es que hay un encargo de un vehículo para llevar a un pasajero de un lugar a otro y lo que ellos plantean que son dos personas compartiendo un viaje, no es que yo me encuentro con alguien y voy a La Bianca y digo, vamos, te llevo. Se trata de una actividad comercial, con lo cual hay que encuadrarla entre lo que es la ordenanza de taxi y radio taxi; no hay posibilidad de otra interpretación".

Añadió: "Los intentos de eludir la inscripción de toda la normativa vigente podrán ser varios, pero en Concordia, si uno ejerce una actividad llevando pasaje necesita carnet profesional, necesita un seguro; esa es la realidad más allá de cómo yo hago el encargue de ese viaje, sea por teléfono fijo, por celular, por WhatsApp, o una aplicación".

Acerca de las comparaciones que pueden hacerse con otras maneras de viajar que existen en la actualidad, como por ejemplo los llamados carpooling (cuando un grupo de dos o más personas viajan juntas en un vehículo privado para llegar a un destino común), Cedro dijo que "la figura es distinta porque acá hay un encargo específico".

Argumentó: "Llamo, cualquiera sea la modalidad, a un vehículo para que me lleve del centro a Benito Legerén no es que yo estoy planteando que nos encontramos ocasionalmente y acordamos que yo pongo el auto y compartimos los gastos", publica diario Río Uruguay.

Además, el edil oficialista puntualizó: "En el carpooling es al azar el pasajero, uno dice, miren, voy a viajar de mi ciudad a tal destino. ¿Hay alguien que quiera viajar conmigo?"

En el caso de UBER "hay un encargo preciso, yo llamo porque necesito un vehículo en la plaza 25 de Mayo y necesito ir hasta la Plaza España; no es que justo pasaba y nos encontramos".

Cedro concluyó: "No se está compartiendo gastos, hay una ganancia respecto de esa actividad".