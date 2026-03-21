Sin luz por el temporal en Paraná, el Centro de Salud Carrillo siguió atendiendo con recursos improvisados y enorme vocación de servicio.

Temporal en Paraná: el Centro de Salud Carrillo siguió atendiendo pese al corte de luz.

En medio del caos provocado por el fuerte temporal que azotó el viernes a Paraná, una escena de compromiso se vivió en el Centro de Salud Carrillo , en barrio San Agustín. Durante varias horas sin electricidad, médicos y enfermeros continuaron atendiendo urgencias, demostrando vocación de servicio incluso en condiciones adversas y con recursos limitados.

Iluminándose con linternas de celulares y recursos improvisados, los profesionales siguieron adelante con su tarea, demostrando que la vocación de servicio puede sobreponerse incluso a las condiciones más adversas.

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Héroes a oscuras: el Centro de Salud Carrillo no dejó de atender en plena tormenta

Centro de Salud Dr Ramón Carrillo.mp4

Pacientes con distintos cuadros fueron asistidos en ese contexto complejo, y en ningún momento la atención se detuvo. En los casos que requerían mayor nivel de complejidad, se activó el sistema de ambulancias para concretar derivaciones hacia hospitales centrales, garantizando así la continuidad del cuidado.

Lo ocurrido no solo pone en evidencia el enorme compromiso del equipo del Centro de Salud Carrillo, sino que también expone una falencia estructural: la ausencia de un grupo electrógeno que permita sostener el funcionamiento ante emergencias de este tipo.

Una vez más, los trabajadores de la salud dieron una verdadera lección de humanidad, entrega y profesionalismo, poniendo el cuerpo en un contexto difícil para cuidar a la comunidad.

Una historia que merece ser destacada, pero también escuchada por quienes tienen la responsabilidad de garantizar las condiciones adecuadas para que estos verdaderos héroes puedan desempeñar su labor.