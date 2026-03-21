Uno Entre Rios | La Provincia | Paraná

Temporal en Paraná: el Centro de Salud Carrillo siguió atendiendo pese al corte de luz

Sin luz por el temporal en Paraná, el Centro de Salud Carrillo siguió atendiendo con recursos improvisados y enorme vocación de servicio.

21 de marzo 2026 · 17:14hs
Temporal en Paraná: el Centro de Salud Carrillo siguió atendiendo pese al corte de luz.

Temporal en Paraná: el Centro de Salud Carrillo siguió atendiendo pese al corte de luz.

En medio del caos provocado por el fuerte temporal que azotó el viernes a Paraná, una escena de compromiso se vivió en el Centro de Salud Carrillo, en barrio San Agustín. Durante varias horas sin electricidad, médicos y enfermeros continuaron atendiendo urgencias, demostrando vocación de servicio incluso en condiciones adversas y con recursos limitados.

Iluminándose con linternas de celulares y recursos improvisados, los profesionales siguieron adelante con su tarea, demostrando que la vocación de servicio puede sobreponerse incluso a las condiciones más adversas.

detuvieron a una mujer de parana que intento ingresar drogas a la carcel de victoria

Detuvieron a una mujer de Paraná que intentó ingresar drogas a la cárcel de Victoria

medicos de parana mantienen la atencion a afiliados de oser pese a falta de acuerdo

Médicos de Paraná mantienen la atención a afiliados de OSER pese a falta de acuerdo

LEER MÁS: Temporal: municipio de Paraná repartió nylon y colchones

Héroes a oscuras: el Centro de Salud Carrillo no dejó de atender en plena tormenta

Centro de Salud Dr Ramón Carrillo.mp4

Pacientes con distintos cuadros fueron asistidos en ese contexto complejo, y en ningún momento la atención se detuvo. En los casos que requerían mayor nivel de complejidad, se activó el sistema de ambulancias para concretar derivaciones hacia hospitales centrales, garantizando así la continuidad del cuidado.

Lo ocurrido no solo pone en evidencia el enorme compromiso del equipo del Centro de Salud Carrillo, sino que también expone una falencia estructural: la ausencia de un grupo electrógeno que permita sostener el funcionamiento ante emergencias de este tipo.

Una vez más, los trabajadores de la salud dieron una verdadera lección de humanidad, entrega y profesionalismo, poniendo el cuerpo en un contexto difícil para cuidar a la comunidad.

Una historia que merece ser destacada, pero también escuchada por quienes tienen la responsabilidad de garantizar las condiciones adecuadas para que estos verdaderos héroes puedan desempeñar su labor.

Paraná Salud Temporal
Noticias relacionadas
La definición del fútbol en Paraná deberá esperar.

La Súper Final en Paraná deberá esperar: fue suspendida por la lluvia

El municipio hizo evacuaciones preventivas y remoción de árboles caídos. Se reparten módulos alimentarios, colchones, nylon por el temporal

Temporal: municipio de Paraná repartió nylon y colchones

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó un alerta por tormentas extendido al sábado y el domingo, para toda la región. Pronóstico extendido

SMN: continúa el alerta por tormentas para toda la provincia

Un árbol cayó en la zona de Coronel Caminos y Casiano Calderón en Paraná.

La tormenta en Paraná provocó caída de árboles y casas inundadas

Ver comentarios

Lo último

City Pan se consagró campeón del The Show Pro Series en Paraná

City Pan se consagró campeón del The Show Pro Series en Paraná

Newells logró su primer triunfo en el campeonato

Newell's logró su primer triunfo en el campeonato

Diamante: una vivienda quedó al borde del derrumbe tras el temporal

Diamante: una vivienda quedó al borde del derrumbe tras el temporal

Ultimo Momento
City Pan se consagró campeón del The Show Pro Series en Paraná

City Pan se consagró campeón del The Show Pro Series en Paraná

Newells logró su primer triunfo en el campeonato

Newell's logró su primer triunfo en el campeonato

Diamante: una vivienda quedó al borde del derrumbe tras el temporal

Diamante: una vivienda quedó al borde del derrumbe tras el temporal

Basavilbaso: seguirá en la cárcel el acusado de un homicidio que dio una entrevista

Basavilbaso: seguirá en la cárcel el acusado de un homicidio que dio una entrevista

Detuvieron a una mujer de Paraná que intentó ingresar drogas a la cárcel de Victoria

Detuvieron a una mujer de Paraná que intentó ingresar drogas a la cárcel de Victoria

Policiales
Basavilbaso: seguirá en la cárcel el acusado de un homicidio que dio una entrevista

Basavilbaso: seguirá en la cárcel el acusado de un homicidio que dio una entrevista

Detuvieron a una mujer de Paraná que intentó ingresar drogas a la cárcel de Victoria

Detuvieron a una mujer de Paraná que intentó ingresar drogas a la cárcel de Victoria

Concordia: investigaban robo de aceite y hallaron arsenal

Concordia: investigaban robo de aceite y hallaron arsenal

Motociclista murió tras chocar un poste derribado por el temporal

Motociclista murió tras chocar un poste derribado por el temporal

Falleció operario que trabajaba en molino arrocero

Falleció operario que trabajaba en molino arrocero

Ovación
City Pan se consagró campeón del The Show Pro Series en Paraná

City Pan se consagró campeón del The Show Pro Series en Paraná

Estudiantes se quedó con el clásico paranaense al vencer 30-20 a Rowing

Estudiantes se quedó con el clásico paranaense al vencer 30-20 a Rowing

El concordiense Marcos Kremer regresó tras su lesión

El concordiense Marcos Kremer regresó tras su lesión

Newells logró su primer triunfo en el campeonato

Newell's logró su primer triunfo en el campeonato

Copa Entre Ríos: en la Colonia Oficial N° 1 se jugará el primer chico

Copa Entre Ríos: en la Colonia Oficial N° 1 se jugará el primer chico

La provincia
Diamante: una vivienda quedó al borde del derrumbe tras el temporal

Diamante: una vivienda quedó al borde del derrumbe tras el temporal

Médicos de Paraná mantienen la atención a afiliados de OSER pese a falta de acuerdo

Médicos de Paraná mantienen la atención a afiliados de OSER pese a falta de acuerdo

Temporal en Paraná: el Centro de Salud Carrillo siguió atendiendo pese al corte de luz

Temporal en Paraná: el Centro de Salud Carrillo siguió atendiendo pese al corte de luz

Hace dos años viaja como puede para ver a su hijo internado en Concordia

Hace dos años viaja como puede para ver a su hijo internado en Concordia

Combustibles sintéticos: avanza demanda contra el Estado uruguayo y HIF

Combustibles sintéticos: avanza demanda contra el Estado uruguayo y HIF

Dejanos tu comentario