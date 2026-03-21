Temporal: municipio de Paraná repartió nylon y colchones

El Municipio brindó asistencia a familias afectadas por el temporal en Paraná que se desató el viernes y que aún persiste en la región .

Se desplegó un plan de contingencia ante las intensas lluvias registradas en las últimas horas en la capital entrerriana, que dejaron un acumulado cercano a los 50 milímetros en un corto período. La situación generó anegamientos en distintos sectores de la ciudad , caída de árboles y postes, y complicaciones en zonas cercanas a arroyos, por lo que se asistió a vecinos de diferentes barrios afectados.

Ante esta situación, se desplegó un operativo integral con la intervención de las áreas de Protección Civil, Desarrollo Humano y Servicios Públicos, que trabajan de manera coordinada para brindar asistencia directa a las familias afectadas, despejar calles y atender las demandas en los distintos barrios.

Temporal Paraná árboles caídos

El secretario de Desarrollo Humano, Enrique Ríos, señaló que “las lluvias generaron múltiples inconvenientes, principalmente en zonas vulnerables y cercanas a arroyos, donde algunas viviendas se vieron afectadas por el ingreso de agua”. En ese sentido, indicó que “se han asistido a más de 100 familias, aunque el número continúa en actualización permanente a medida que se reciben nuevos reclamos”.

Asimismo, se realizaron evacuaciones preventivas, alojando a familias en dependencias municipales, mientras que otras optaron por autoevacuarse ante la persistencia de las lluvias. En paralelo, cuadrillas municipales trabajan en la remoción de árboles caídos y en la normalización de la circulación, con intervenciones en distintos puntos de la ciudad, incluyendo la zona de Puente Blanco, donde la situación ya fue atendida.

Temporal Paraná árboles caídos 1

Desde el Municipio se brinda asistencia con módulos alimentarios, colchones, nylon y acompañamiento sanitario, priorizando a los sectores más afectados. En barrios como San Agustín, donde se registraron pérdidas materiales, se continuará con el acompañamiento durante la emergencia y en los días posteriores, con el objetivo de avanzar en las soluciones.

Además, se informa que se registran cortes de energía en algunos sectores, situación que corresponde a la empresa provincial de energía, que ya está trabajando para restablecer el servicio.

Se solicitó a la población que extreme las precauciones y evite circular si no es necesario, especialmente por el riesgo de aquaplaning.

En el caso de quienes viven en zonas cercanas a arroyos, se recomienda monitorear la situación de forma permanente.

Ante cualquier emergencia o necesidad de asistencia, los vecinos pueden comunicarse con Protección Civil al 103, al 147, al 911 o a Bomberos Voluntarios, donde hay equipos disponibles para brindar respuesta inmediata.