Entre Ríos: la tarifa eléctrica quedó por encima de los salarios

Un informe reveló que la tarifa eléctrica aumentó en Entre Ríos muy por encima de los salarios y la canasta básica.

La factura de la luz se convirtió en uno de los gastos que más presiona sobre la economía de los hogares entrerrianos . Un informe elaborado por Cisper revela que entre febrero de 2024 y abril de 2026 el costo de la energía eléctrica para una familia promedio aumentó 606%, muy por encima de la evolución de los salarios y de la inflación medida a través de la Canasta Básica Total.

El estudio toma como referencia un hogar de dos o tres integrantes con un consumo mensual de 300 kilovatios hora (kWh), un nivel habitual para una vivienda equipada con heladera, lavarropas, computadora, ventiladores y uso moderado de aire acondicionado. Según el relevamiento, una factura que en febrero de 2024 rondaba los 8.000 pesos pasó a costar cerca de 56.800 pesos en abril de este año.

A un año de su creación, OSER se consolida con mayor cobertura y presencia en toda la provincia

Entre Ríos: la factura de luz se disparó por encima de salarios e inflación

Boleta de luz (1).jpeg

La magnitud del incremento contrasta con la evolución de los ingresos. Durante el mismo período, el salario docente aumentó 108% y la Canasta Básica Total avanzó 118%, cifras que quedaron muy lejos del crecimiento registrado por las tarifas eléctricas. Para los autores del informe, esta diferencia evidencia una pérdida sostenida del poder adquisitivo de los trabajadores frente al costo de un servicio esencial.

La consecuencia más visible es el peso cada vez mayor que tiene la factura eléctrica dentro de los ingresos familiares. En el caso de los docentes entrerrianos, el gasto en energía pasó de representar el 2,5% del salario en febrero de 2024 al 7,5% en abril de 2026. Entre los trabajadores estatales, la incidencia aumentó del 2,5% al 5,8%. En términos prácticos, una porción creciente del sueldo debe destinarse a pagar la luz, reduciendo la capacidad de afrontar otros gastos cotidianos.

El informe también incorpora una comparación con Santa Fe que refuerza el diagnóstico. Tomando el mismo nivel de consumo y los salarios iniciales docentes de cada provincia, la factura eléctrica representa el 7,5% del ingreso en Entre Ríos, mientras que en Santa Fe equivale al 4,3%. La diferencia expone una carga tarifaria significativamente más alta para los trabajadores entrerrianos.

Mientras el trabajo se encontraba en elaboración, el Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) aprobó una nueva actualización tarifaria que comenzará a regir en julio de 2026. Aunque la medida contempla una reducción de la factura para un usuario de 300 kWh respecto de abril, también incorpora un aumento del 8,5% en el cargo fijo. Para los autores, esta modificación no altera la tendencia observada durante los últimos dos años ni cambia el escenario general de deterioro relativo de los ingresos frente al costo de la energía.

El documento sostiene además que la estructura tarifaria presenta una contradicción de fondo. Si bien en términos formales aparece diseñada bajo criterios progresivos, en la práctica termina impactando con mayor fuerza sobre los hogares de ingresos medios, cuyos niveles de consumo quedan encuadrados en los segmentos más costosos de la escala tarifaria.

Los datos reunidos por Cisper reabren así una discusión que atraviesa a miles de familias entrerrianas: hasta qué punto el aumento de un servicio indispensable puede sostenerse cuando avanza mucho más rápido que los salarios. La respuesta, sugieren las cifras, se refleja cada mes en las boletas que llegan a los hogares y en la creciente porción del ingreso que deben destinar para mantener encendida la luz.