El Papa Francisco en el cielo del Vaticano

Con miles de drones recrearon la imagen del papa Francisco en el cielo del Vaticano. Fue durante el concierto “Grace for the World”.

14 de septiembre 2025 · 09:53hs
Este sábado, la Plaza de San Pedro en el Vaticano se colmó de personas y fue testigo de un espectáculo que combinó arte, innovación y espiritualidad. Durante el evento, miles de drones se elevaron sobre Roma para formar en el cielo la imagen del Papa Francisco. El tributo formó parte del concierto gratuito “ Grace for the World”, uno de los encuentros culturales más convocantes del año en la capital italiana.

La propuesta no solo reunió a grandes artistas internacionales, sino que también se enmarcó en el Tercer Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana, un ciclo que nació tras la publicación en 2020 de la encíclica Fratelli Tutti, en la que Francisco llamó a construir un mundo basado en la paz y la solidaridad universal.

El momento más conmovedor de la velada llegó cuando Andrea Bocelli y el rapero estadounidense Jelly Roll interpretaron el clásico himno religioso “Amazing Grace”.

Mientras las notas se extendían sobre la plaza, más de 3.500 drones dibujaron la cara del papa argentino en el cielo nocturno. La imagen fue símbolo de esperanza y unidad en tiempos atravesados por conflictos bélicos y tensiones sociales.

La producción del concierto apostó por un despliegue tecnológico sin precedentes en el Vaticano. El espectáculo fue transmitido en directo por cadenas estadounidenses e italianas, lo que permitió que el homenaje trascendiera fronteras y llegara a millones de hogares.

Aunque el actual pontífice, León XIV, no estuvo presente en la plaza, sí dejó un mensaje a los asistentes en la víspera del evento. “El mundo está marcado por conflictos y divisiones, y ustedes están unidos en un fuerte y valiente ‘no’ a la guerra y ‘sí’ a la paz y a la fraternidad”, expresó.

El Papa, pianista de formación clásica y amante de la música, también agradeció a los artistas por ser portadores de un mensaje universal: “A través de su creatividad, difundirán este mensaje desde la magnífica columnata de Bernini”, dijo en referencia a la imponente arquitectura barroca que enmarca la Plaza de San Pedro.

