SMN: Esperan una semana con ascenso de temperaturas en la región

La estabilidad atmosférica favorece temperaturas en ascenso en el centro y norte argentino. El SMN prevé una semana primaveral.

10 de septiembre 2025 · 09:51hs
Foto: Archivo UNO

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), un sistema de altas presiones se instaló sobre gran parte del centro y norte del país, generando condiciones de estabilidad, cielos mayormente despejados y temperaturas en ascenso. En paralelo, el sur de la Argentina atraviesa un panorama opuesto, con alertas meteorológicas vigentes por viento, lluvias y nevadas.

Cielos despejados y calor en ascenso

La presencia del sistema de altas presiones favorece jornadas soleadas y con temperaturas elevadas en el centro y norte argentino. El noroeste y la región de Cuyo serán los primeros sectores en superar los 30 ºC, mientras que en la franja central y noreste las máximas se ubican entre los 21 y 25 ºC.

SMN: La primavera comenzaría con temperaturas más altas de lo normal

SMN: "La primavera comenzaría con temperaturas más altas de lo normal"

La provincia cerró agosto con lluvias que alcanzaron valores récord. En Paraná se registraron 186,6 milímetros, el mayor nivel en casi 60 años.

Entre Ríos superó registros históricos de lluvias en agosto

En la provincia, el sistema de altas presiones genera condiciones de estabilidad. Para este miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa una mínima de 10 ºC y una máxima de 25 ºC, con cielo algo nublado y vientos del sector norte.

Durante los próximos días se espera un ascenso progresivo de las temperaturas, con jornadas templadas a cálidas y predominio de cielos mayormente despejados. Hacia el fin de semana, las máximas podrían superar los 28 ºC a 30 ºC, especialmente en el norte entrerriano.

