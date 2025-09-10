SMN: Esperan una semana con ascenso de temperaturas en la región

La estabilidad atmosférica favorece temperaturas en ascenso en el centro y norte argentino. El SMN prevé una semana primaveral.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , un sistema de altas presiones se instaló sobre gran parte del centro y norte del país, generando condiciones de estabilidad, cielos mayormente despejados y temperaturas en ascenso. En paralelo, el sur de la Argentina atraviesa un panorama opuesto, con alertas meteorológicas vigentes por viento, lluvias y nevadas.

La presencia del sistema de altas presiones favorece jornadas soleadas y con temperaturas elevadas en el centro y norte argentino. El noroeste y la región de Cuyo serán los primeros sectores en superar los 30 ºC, mientras que en la franja central y noreste las máximas se ubican entre los 21 y 25 ºC.

En la provincia, el sistema de altas presiones genera condiciones de estabilidad. Para este miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa una mínima de 10 ºC y una máxima de 25 ºC, con cielo algo nublado y vientos del sector norte.

Durante los próximos días se espera un ascenso progresivo de las temperaturas, con jornadas templadas a cálidas y predominio de cielos mayormente despejados. Hacia el fin de semana, las máximas podrían superar los 28 ºC a 30 ºC, especialmente en el norte entrerriano.