SMN: inicia semana sin lluvias y con aumento de temperatura

Inicia semana con aumento de las temperaturas promedio con mínimas de 15 y máximas de 27, sin probabilidad de lluvias, según el pronóstico extendido del SMN

8 de noviembre 2025 · 07:17hs
Inicia semana con aumento de las temperaturas promedio con mínimas de 15 y máximas de 27

Foto: UNO/Liliana Bonarrigo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica una semana con aumento de las temperaturas promedio con mínimas de 15 y máximas de 27, sin probabilidad de lluvias en los próximos siete días.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica una semana con aumento de las temperaturas promedio con mínimas de 15 y máximas de 27, sin probabilidad de lluvias en los próximos siete días.

Para este sábado cielo mayormente nublado por la mañana, nublado por la tarde y algo nublado por la noche. Las temperaturas promedio se ubicarán entre los 9 y los 22 grados y los vientos soplarán del sector sur rotando al este.

entre rios: abundante lluvia por la manana y mejora gradual hacia la noche

Entre Ríos: abundante lluvia por la mañana y mejora gradual hacia la noche

El SMN alertó por un doble ciclón tropical que impactaría en Entre Ríos.

SMN: alertan por un "doble ciclón tropical" que impactaría en Entre Ríos

Para este domingo habrá un leve aumento de la temperatura con mínimas de 15 grados y máxima de 26. Se esperan neblinas por la madrugada, cielo algo nublado por la mañana, parcialmente nublado por la tarde y por la noche. Los vientos soplarán del este rotando al norte.

SMN cielo despejado temperaturas

El lunes las temperatura promedio se ubicarán entre los 12 y los 28 grado, el cielo se presentará algo nublado durante toda la jornada con vientos soplando del sector norte.

El martes el cielo estará algo nublado por la mañana, parcialmente nublado por la tarde y noche. Las temperaturas promedio se ubicarán entre los 16 y los 28 grados y los vientos soplarán del noreste rotando al norte.

Para este miércoles se esperan temperaturas de entre 17 y 29 grados con cielo mayormente nublado durante toda la jornada y vientos del sector sur.

El jueves el cielo estará algo nublado durante toda la jornada, las temperaturas promedio se ubicarán entre los 17 y los 29 grados y los vientos predominarán del sudeste.

El viernes habrá cielo parcialmente nublado durante toda la jornada con temperaturas entre 17 y 29 grados. El viento soplara del sector este rotando al sudoeste.

SMN temperaturas Pronóstico extendido
