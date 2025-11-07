Uno Entre Rios | Policiales | Lautaro Meglio

Condena condicional por el homicidio vial de Lautaro Meglio: tres años para Shirley Pesoa

La Justicia sentenció a tres años de prisión condicional a la conductora que provocó el accidente en el que murió el joven motociclista, Lautaro Meglio.

7 de noviembre 2025 · 21:23hs
Lautaro Meglio falleció el año pasado en la ciudad de Paraná.

La Justicia de Paraná condenó a Shirley Ivón Pesoa a tres años de prisión condicional por el homicidio culposo de Lautaro Meglio, un joven de 24 años que perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en febrero de 2024.

Lo que pasó con Lautaro Meglio

El siniestro tuvo lugar cuando Meglio, que se dirigía a su trabajo en moto, colisionó con una camioneta conducida por Pesoa, quien realizó un giro imprevisto sin señalizar. Durante el juicio, se comprobó que la joven conducía bajo los efectos de sustancias y sin carnet vigente, factores que fueron considerados determinantes para establecer su responsabilidad penal.

Colón: colisionaron moto y bicicleta que circulaban en el mismo sentido

Colón: colisionaron moto y bicicleta que circulaban en el mismo sentido

crimen de jazmin gonzalez: queremos que cabrera se recupere para que pague lo que hizo

Crimen de Jazmín González: "Queremos que Cabrera se recupere para que pague lo que hizo"

Pese a la gravedad de los hechos, el tribunal impuso la pena mínima de tres años de prisión, en modalidad condicional, junto con trabajos comunitarios obligatorios y la inhabilitación para conducir durante seis años.

La defensa de Pesoa argumentó que Meglio circulaba a alta velocidad (85 km/h), lo que —según sostuvieron— fue un elemento clave en la colisión. Sin embargo, tanto la fiscalía como la querella remarcaron la negligencia, imprudencia y falta de arrepentimiento de la acusada.

El fallo generó profundo dolor e indignación en los familiares y allegados de la víctima, quienes habían solicitado una pena de prisión efectiva. “No sentimos que se haya hecho justicia”, expresaron al salir de los tribunales.

Con esta resolución, la causa queda cerrada en primera instancia, aunque la familia no descarta apelar para buscar una sanción más severa.

El extitular del Instituto Portuario está acusado de homicidio culposo agravado.

"Quiero que Juan Ruiz Orrico cumpla la pena en la cárcel, aún en condiciones VIP", dijo el querellante

El accidente fue en el kilómetro 212 de la Ruta 11.

Trágico accidente en Ruta 11: un ciclista perdió la vida tras ser embestido por una camioneta

Pedro Medina fue condenado a prisión perpetua.

Prisión perpetua para joven que asesinó a una mujer e incendió su casa

La Justicia dispuso que Yamil Cabrera siga con prisión preventiva, pero deberá ser trasladado a otro centro médico donde pueda continuar su recuperación.

Caso Jazmín González: Cabrera seguirá detenido, pero no podrá continuar en el hospital San Martín

