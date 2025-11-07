Condena condicional por el homicidio vial de Lautaro Meglio: tres años para Shirley Pesoa

La Justicia sentenció a tres años de prisión condicional a la conductora que provocó el accidente en el que murió el joven motociclista, Lautaro Meglio.

La Justicia de Paraná condenó a Shirley Ivón Pesoa a tres años de prisión condicional por el homicidio culposo de Lautaro Meglio , un joven de 24 años que perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en febrero de 2024 .

El siniestro tuvo lugar cuando Meglio, que se dirigía a su trabajo en moto, colisionó con una camioneta conducida por Pesoa , quien realizó un giro imprevisto sin señalizar . Durante el juicio, se comprobó que la joven conducía bajo los efectos de sustancias y sin carnet vigente , factores que fueron considerados determinantes para establecer su responsabilidad penal.

Crimen de Jazmín González: "Queremos que Cabrera se recupere para que pague lo que hizo"

Pese a la gravedad de los hechos, el tribunal impuso la pena mínima de tres años de prisión, en modalidad condicional, junto con trabajos comunitarios obligatorios y la inhabilitación para conducir durante seis años.

La defensa de Pesoa argumentó que Meglio circulaba a alta velocidad (85 km/h), lo que —según sostuvieron— fue un elemento clave en la colisión. Sin embargo, tanto la fiscalía como la querella remarcaron la negligencia, imprudencia y falta de arrepentimiento de la acusada.

El fallo generó profundo dolor e indignación en los familiares y allegados de la víctima, quienes habían solicitado una pena de prisión efectiva. “No sentimos que se haya hecho justicia”, expresaron al salir de los tribunales.

Con esta resolución, la causa queda cerrada en primera instancia, aunque la familia no descarta apelar para buscar una sanción más severa.