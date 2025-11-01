Entre Ríos: sábado con máximas de 26° y cielo nublado

Según el SMN noviembre comIenza con buenas condiciones climáticas y temperaturas más cálidas en Entre Ríos. Podrían volver las lluvias el domingo

Según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) este sábado se presenta mayormente gris en Entre Ríos. Las temperaturas serán unos grados más cálidos que las del viernes. Pronostican temperaturas máximas de 26° C.

*En Paraná, La Paz, Victoria, Nogoyá y Diamante se espera que la mínima sea de 15 grados y la máxima de 26 grados. En la capital y zonas aledañas, se espera una jornada con cielo mayormente nublado.

Además, el pronóstico indica que habrá mayor inestablidad hacia el domingo, día en que podrían darse algunas lluvias durante la mañana y el mediodía.

*En Concordia, Federal, Federación, Feliciano y San Salvador habrá mínima de 14 grados y máxima de 27 grados. En estas ciudades también se anuncia un sábado con cielo mayormente nublado.

*En Gualeguaychú, Gualeguay, Concepción del Uruguay y Colón por último, se aguarda por un día parcialmente nublado por la mañana y con aumento de nubosidad por la tarde. Las temperaturas mínimas serán de 15 grados y una máxima de 27 grados.