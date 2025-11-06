Crimen de Jazmín González: "Queremos que Cabrera se recupere para que pague lo que hizo"

La jueza de Garantías de Paraná, Marina Barbagelata, resolvió el miércoles extender por siete días la detención de Yamil Cabrera, acusado del homicidio de Jazmín González (16) en Bajada Grande, y ordenó a la Fiscalía que busque un espacio adecuado donde el joven pueda continuar su recuperación. "Como querellantes y por el interés particular que perseguimos, queremos que Cabrera se recupere para que pague por lo que hizo. Así que estuvimos de acuerdo en que continúe con los cuidados médicos y luego de su recuperación será alojado en la Unidad Penal y, con la prueba que el fiscal Laureano Dato reunió hasta el momento, cualquier jurado lo va a condenar", dijo Boris Cohen, abogado de la familia de Jazmín González en diálogo con La Mañana de la Red (88.7 La Red Paraná).

Cohen insistió en que el propósito de agilizar su recuperación es poder imputarle formalmente el hecho. Al imputarle el crimen, se decreta la apertura de la causa y Cabrera queda sujeto a medidas de coerción gravosas, como una prisión preventiva en la Unidad Penal. Además descartó que exista cualquier peligro en la internación de Cabrera: “No hay ningún peligro. Tampoco tiene hay riesgo de fuga porque no puede caminar”.

Graves heridas

Cabrera sufrió graves heridas (en abdomen, tórax y cabeza) el domingo 19 de octubre, horas después de los incidentes ocurridos en Bajada Grande, que terminaron con la muerte de la adolescente.

Es señalado como el autor del disparo que impactó en la cabeza de la víctima, cuando ella se retiraba en moto junto a un amigo tras una discusión en una fiesta. En medio del ataque con piedras al grupo, el joven habría disparado hiriendo mortalmente a González.

Durante la audiencia del miércoles, la jueza evaluó los informes médicos y coincidió en que la Unidad Penal Nº1 no reúne las condiciones necesarias para alojar a Cabrera, debido a su estado de salud. También descartó que continúe internado en el Hospital San Martín, ya que —explicó— “no es un anexo de la Unidad Penal” y debe priorizar la atención de pacientes comunes. Ante ello, se analizó la posibilidad de trasladarlo al Hospital Escuela de Salud Mental, que contaría con la estructura adecuada para su recuperación.

Según registró UNO, el médico Luis Moyano, jefe del Departamento Médico Forense del Poder Judicial, indicó que Cabrera debe seguir bajo atención profesional y que no es recomendable su traslado a la Unidad Penal mientras continúe en recuperación. “Debe esperarse a que se le retiren los puntos de sutura”, explicó, recordando que antes existía una enfermería dentro de la cárcel, pero que “hoy ya no cuenta con ese espacio”.

En un temblor constante

Por su parte, el abogado defensor José Barbagelata sostuvo que el joven “fue dado de alta de terapia intensiva” y que “los doctores lo pudieron observar en sala, pero consideran que, por la escasez de camas, podría ser asistido en otro lugar”. Agregó que “no puede estar en Alcaldía, ni en la Unidad Penal, ni en su domicilio”, y que además requiere acompañamiento profesional “por el estado psiquiátrico que tiene”. “En este momento su cuerpo no está quieto, tiembla, tiene un temblor constante, producto de cuestiones psíquicas”, detalló.

Al finalizar la audiencia, la jueza Barbagelata remarcó: “Si bien es cierto lo que dijo la defensa, también es relevante que la condición para establecer si procede la prórroga a la detención es la condición de salud del propio Cabrera. (…) La detención se va a autorizar por 7 días. Hoy es miércoles 5, o sea, que se prorroga hasta el miércoles 12. El lugar de la detención va a ser en un lugar en el que pueda atenderse adecuadamente la condición física y psíquica del señor Cabrera. El hospital San Martín tiene que priorizar las condiciones de las personas que están con cuestiones de salud. El Estado, el Poder Judicial y la Fiscalía tendrán que buscar el lugar adecuado para su detención”.

En resumen, Cabrera seguirá con prisión preventiva, pero su alojamiento deberá definirse en un nuevo centro médico que garantice tanto su tratamiento como el cumplimiento de la medida judicial.