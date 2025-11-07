Uno Entre Rios | La Provincia | Transporte

Transporte San José SA avanza en su conformación y continúa recibiendo currículums en Paraná

La empresa Transporte San José SA informó que siguen recibiendo currículums de cara al comienzo del servicio urbano de pasajeros en la capital entrerriana.

7 de noviembre 2025 · 20:13hs
Transporte San José SA avanza en su llegada a Paraná.

Transporte San José SA avanza en su llegada a Paraná.

La empresa Transporte San José SA, futura prestataria del servicio urbano de pasajeros en la capital entrerriana, continúa con el proceso de selección de personal y destacó que más de 320 personas ya presentaron su currículum para formar parte del nuevo emprendimiento.

En un comunicado oficial, la firma informó que se encuentra “trabajando para desarrollar un servicio eficiente y de calidad, con nuevas unidades, como los paranaenses lo merecen y fuera oportunamente comprometido”.

el nuevo codigo de faltas de parana sanciona el acoso callejero con multas y cursos de genero

El nuevo Código de Faltas de Paraná sanciona el acoso callejero con multas y cursos de género

entre rios: abundante lluvia por la manana y mejora gradual hacia la noche

Entre Ríos: abundante lluvia por la mañana y mejora gradual hacia la noche

Asimismo, aclaró que las empresas salientes del sistema de transporte urbano mantienen vigentes sus propios vínculos laborales con sus trabajadores, por lo que cada empleado deberá gestionar su postulación de manera independiente.

Recepción de currículums hasta el lunes

Transporte San José S.A. mantendrá abierta la recepción de currículums vitae hasta el lunes a las 12, en su sede ubicada sobre Ruta Nacional 12 N° 4651, frente a la estación de servicio del ingreso a San Benito.

Desde la firma remarcaron que se encuentran tomando pruebas de conducción en sus instalaciones, como parte del proceso de evaluación del personal.

Prioridad para trabajadores con experiencia en transporte público

La empresa destacó que los postulantes con experiencia previa en el transporte urbano de pasajeros tendrán prioridad en la selección. “Valoramos la experiencia, como también los buenos antecedentes en conducta”, expresaron desde la compañía.

Además, se precisó que se considerarán especialmente aquellos perfiles “cuyos antecedentes demuestren el mejor desempeño y trayectoria laboral”.

“Quienes tengan interés en pertenecer a este nuevo desafío, serán bienvenidos”, concluye el comunicado

Transporte Paraná San José
Noticias relacionadas
Villa Urquiza: figura negra con ojos brillantes fue captada en un campo

Villa Urquiza: figura negra con ojos brillantes fue captada en un campo

Entre Ríos es la primera provincia en incorporarse al Programa Federal de Primera Infancia. 

Entre Ríos, la primera provincia en incorporarse al Programa Federal de Primera Infancia

La Municipalidad de Paraná instala ovitrampas para monitorear el mosquito Aedes aegypti.

La Municipalidad de Paraná instala ovitrampas para monitorear el mosquito Aedes aegypti

El SMN alertó por un doble ciclón tropical que impactaría en Entre Ríos.

SMN: alertan por un "doble ciclón tropical" que impactaría en Entre Ríos

Ver comentarios

Lo último

Condena condicional por el homicidio vial de Lautaro Meglio: tres años para Shirley Pesoa

Condena condicional por el homicidio vial de Lautaro Meglio: tres años para Shirley Pesoa

Transporte San José SA avanza en su conformación y continúa recibiendo currículums en Paraná

Transporte San José SA avanza en su conformación y continúa recibiendo currículums en Paraná

Franco Colapinto clasificó 16° para el Sprint en San Pablo

Franco Colapinto clasificó 16° para el Sprint en San Pablo

Ultimo Momento
Condena condicional por el homicidio vial de Lautaro Meglio: tres años para Shirley Pesoa

Condena condicional por el homicidio vial de Lautaro Meglio: tres años para Shirley Pesoa

Transporte San José SA avanza en su conformación y continúa recibiendo currículums en Paraná

Transporte San José SA avanza en su conformación y continúa recibiendo currículums en Paraná

Franco Colapinto clasificó 16° para el Sprint en San Pablo

Franco Colapinto clasificó 16° para el Sprint en San Pablo

Franco Colapinto fue confirmado para la temporada 2026 de la Fórmula 1

Franco Colapinto fue confirmado para la temporada 2026 de la Fórmula 1

APB: Unión de Crespo, el último pasajero a los playoffs

APB: Unión de Crespo, el último pasajero a los playoffs

Policiales
Condena condicional por el homicidio vial de Lautaro Meglio: tres años para Shirley Pesoa

Condena condicional por el homicidio vial de Lautaro Meglio: tres años para Shirley Pesoa

Colón: colisionaron moto y bicicleta que circulaban en el mismo sentido

Colón: colisionaron moto y bicicleta que circulaban en el mismo sentido

Crimen de Jazmín González: Queremos que Cabrera se recupere para que pague lo que hizo

Crimen de Jazmín González: "Queremos que Cabrera se recupere para que pague lo que hizo"

Quiero que Juan Ruiz Orrico cumpla la pena en la cárcel, aún en condiciones VIP, dijo el querellante

"Quiero que Juan Ruiz Orrico cumpla la pena en la cárcel, aún en condiciones VIP", dijo el querellante

Trágico accidente en Ruta 11: un ciclista perdió la vida tras ser embestido por una camioneta

Trágico accidente en Ruta 11: un ciclista perdió la vida tras ser embestido por una camioneta

Ovación
Franco Colapinto clasificó 16° para el Sprint en San Pablo

Franco Colapinto clasificó 16° para el Sprint en San Pablo

Franco Colapinto fue confirmado para la temporada 2026 de la Fórmula 1

Franco Colapinto fue confirmado para la temporada 2026 de la Fórmula 1

APB: Unión de Crespo, el último pasajero a los playoffs

APB: Unión de Crespo, el último pasajero a los playoffs

Liga Provincial: Sionista y el CAE sacaron ventajas

Liga Provincial: Sionista y el CAE sacaron ventajas

Daniel Aquino y Soledad Rodríguez, listos para subirse al ring

Daniel Aquino y Soledad Rodríguez, listos para subirse al ring

La provincia
Transporte San José SA avanza en su conformación y continúa recibiendo currículums en Paraná

Transporte San José SA avanza en su conformación y continúa recibiendo currículums en Paraná

El nuevo Código de Faltas de Paraná sanciona el acoso callejero con multas y cursos de género

El nuevo Código de Faltas de Paraná sanciona el acoso callejero con multas y cursos de género

Entre Ríos: abundante lluvia por la mañana y mejora gradual hacia la noche

Entre Ríos: abundante lluvia por la mañana y mejora gradual hacia la noche

Villa Urquiza: figura negra con ojos brillantes fue captada en un campo

Villa Urquiza: figura negra con ojos brillantes fue captada en un campo

Entre Ríos, la primera provincia en incorporarse al Programa Federal de Primera Infancia

Entre Ríos, la primera provincia en incorporarse al Programa Federal de Primera Infancia

Dejanos tu comentario