Transporte San José SA avanza en su conformación y continúa recibiendo currículums en Paraná

La empresa Transporte San José SA informó que siguen recibiendo currículums de cara al comienzo del servicio urbano de pasajeros en la capital entrerriana.

La empresa Transporte San José SA , futura prestataria del servicio urbano de pasajeros en la capital entrerriana, continúa con el proceso de selección de personal y destacó que más de 320 personas ya presentaron su currículum para formar parte del nuevo emprendimiento.

En un comunicado oficial, la firma informó que se encuentra “trabajando para desarrollar un servicio eficiente y de calidad, con nuevas unidades, como los paranaenses lo merecen y fuera oportunamente comprometido”.

Asimismo, aclaró que las empresas salientes del sistema de transporte urbano mantienen vigentes sus propios vínculos laborales con sus trabajadores, por lo que cada empleado deberá gestionar su postulación de manera independiente.

Recepción de currículums hasta el lunes

Transporte San José S.A. mantendrá abierta la recepción de currículums vitae hasta el lunes a las 12, en su sede ubicada sobre Ruta Nacional 12 N° 4651, frente a la estación de servicio del ingreso a San Benito.

Desde la firma remarcaron que se encuentran tomando pruebas de conducción en sus instalaciones, como parte del proceso de evaluación del personal.

Prioridad para trabajadores con experiencia en transporte público

La empresa destacó que los postulantes con experiencia previa en el transporte urbano de pasajeros tendrán prioridad en la selección. “Valoramos la experiencia, como también los buenos antecedentes en conducta”, expresaron desde la compañía.

Además, se precisó que se considerarán especialmente aquellos perfiles “cuyos antecedentes demuestren el mejor desempeño y trayectoria laboral”.

“Quienes tengan interés en pertenecer a este nuevo desafío, serán bienvenidos”, concluye el comunicado