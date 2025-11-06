"Quiero que Juan Ruiz Orrico cumpla la pena en la cárcel, aún en condiciones VIP", dijo el querellante

El abogado Mario Arcusín pidió que se fije fecha de juicio para Juan Ruiz Orrico, acusado por el choque en la Ruta 39 que causó la muerte de cuatro trabajadores.

El abogado querellante Mario Arcusin reclamó que se fije fecha de juicio por jurado para el extitular del Instituto Portuario de la Provincia, Juan Ruiz Orrico, acusado por el trágico choque ocurrido el 20 de junio de 2024 en la Ruta 39, a la altura del kilómetro 123, entre las localidades de Caseros y Herrera, departamento Uruguay.

Orrico está imputado por homicidio culposo agravado por el nivel de alcoholemia y por la cantidad de víctimas. Aquella madrugada, según la investigación, conducía un Volkswagen Passat oficial con 1,59 gramos de alcohol en sangre y a 150 kilómetros por hora, cuando impactó contra un Chevrolet Corsa en el que viajaban cuatro obreros del frigorífico Fadel de Pronunciamiento: Leonardo Almada, Axel Rossi y los hermanos Lucas y Brian Izaguirre, quienes perdieron la vida en el acto.

En diálogo con La Mañana de La Red (88.7), Arcusin explicó los alcances del proceso judicial y reclamó celeridad en la definición de la fecha de juicio: “Se le endilga el delito culposo agravado. El culposo tiene una pena de tres años de prisión condicional. En cambio, el culposo agravado, que es este caso, tiene de tres a seis años de prisión efectiva. Esto no fue de ninguna manera un hecho imprevisto, porque tenemos un hombre que sale a manejar con 1,59 de alcohol a las cuatro de la mañana, un auto oficial a 150 km/h; no puede ser un hecho imprevisto cruzarse de carril y matar a cuatro personas”.

El abogado recordó además que hubo múltiples intentos por apartarlo de la querella, todos rechazados por la Justicia: “Pretendieron sacarme del medio y perdieron ya cuatro instancias. Perdieron en el Juzgado de Garantías, perdieron en la apelación, perdieron en Casación en Concordia y antes de ayer perdieron en la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, que le denegó el hecho de querer sacar al abogado querellante. Por lo tanto, la próxima instancia es fijación de fecha de juicio oral”.

Arcusin detalló que el juicio se realizará en Concepción del Uruguay, con el juez Darío Crespo a cargo, y que tanto la fiscalía como la querella solicitaron una pena de cinco años y medio de prisión efectiva. “Tiene que volver el expediente del Superior Tribunal a Concepción del Uruguay y ahí presentaremos el escrito pidiendo que se acelere con la idea de que el juicio sea este año”, indicó.

Fecha de juicio, demorada

Sin embargo, el abogado se mostró cauto respecto a los tiempos: “Nos quedan 30 días hábiles. Es muy justo para que salga el juicio este año. Necesitamos una sala disponible por lo menos tres días en Uruguay para hacer el juicio. Hay testigos, hay peritos, hay un montón de gente citada que tiene que declarar. Yo particularmente tengo mucho reparo en pensar que el juicio pueda llegar a hacerse este año. La demora no fue culpa nuestra”.

Arcusin también se refirió al comportamiento del acusado durante el proceso judicial: “Yo digo que Orrico tenía que haber hecho, como dice el tango, ‘arrésteme sargento y póngame cadenas’. Tenía que haberse presentado él solo y esto hubiese cambiado la situación. Él anda libremente por el departamento Uruguay, por la ciudad, pide permiso todos los miércoles para ir a Buenos Aires, al dentista, al psicólogo o al traumatólogo, a la colación del hijo, y esta cuestión a las familias de las víctimas las pone muy mal. Las familias no van al dentista o al psicólogo, van al cementerio a llorar por sus hijos que están dos metros bajo tierra”.

Por último, el querellante fue contundente respecto a lo que espera del fallo: “Lo que yo quiero es que cumpla en la cárcel, aún en condiciones VIP, aún en condiciones de cuidado extremo, de que no va a vivir en una pocilga de piso de tierra ni dormir sobre una tabla, pero va a estar adentro, va a estar encerrado”.

Con la causa ahora en instancia de fijación de fecha, las familias de las víctimas mantienen la esperanza de que el juicio se concrete antes de fin de año y que el proceso judicial brinde finalmente justicia por las cuatro vidas truncadas en aquella madrugada de junio.