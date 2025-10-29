Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Entre Ríos: miércoles fresco y despejado

La mañana comenzó fresca en Entre Ríos, con mínimas de entre 6 y 8 grados. Hacia la tarde se prevén que los registros alcancen los 17 y 18 grados

29 de octubre 2025 · 09:17hs
Entre Ríos: miércoles fresco y despejado

Foto: UNO/Liliana Bonarrrigo

Según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este miércoles 29 de octubre se prevén buenas condiciones del tiempo para Entre Ríos. No hay anuncio de lluvias aunque todavía con elevada nubosidad en algunas zonas.

La mañana comenzó fresca en gran parte de la provincia, con temperaturas mínimas de entre 6 y 8 grados. En tanto, hacia la tarde se prevén que los registros alcancen los 17 y 18 grados de máxima.

Soleado SMN clima temperaturas 1.jpg
Entre Ríos: miércoles fresco y despejado

Entre Ríos: miércoles fresco y despejado

Los próximos días anuncian un repunte de las temperaturas. Habrá un suave aumento de los valores térmicos y se esperan días más primaverales de cara al fin de semana.

Temperatura

*En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima fue de 8 grados y la máxima alcanzará los 18 grados. El día comienza despejado, pero se prevé que aumente la nubosidad.

*En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 11 grados y una máxima de 18 grados. Allí también se prevé cielo mayormente nublado gran parte de la jornada.

*En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 7 grados y una máxima de 17 grados. El día comienza parcialmente nublado y finalizará mayormente nublado.

*En Victoria y Gualeguay anuncian 6 grados de mínima y 18 grados de máxima, con cielo parcialmente y mayormente nublado.

Entre Ríos miércoles SMN Servicio Meteorológico Nacional
