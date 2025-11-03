Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Entre Ríos: pronostican para este lunes temperaturas máximas de 30 grados

Este lunes se presenta soleado y con algunas nubes para Entre Ríos. Se prevén inestabilidades aisladas durante varios días de la semana.

3 de noviembre 2025 · 10:12hs
Entre Ríos: pronostican para este lunes temperaturas máximas de 30 grados

Entre Ríos: pronostican para este lunes temperaturas máximas de 30 grados
Entre Ríos: pronostican para este lunes temperaturas máximas de 30 grados

Foto: Archivo UNO

Entre Ríos: pronostican para este lunes temperaturas máximas de 30 grados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que este lunes 3 de noviembre se presenta con buenas condiciones del tiempo en Entre Ríos. El cielo estará soleado, con escasa nubosidad. El calor se hará sentir, con máximas de hasta 30 grados.

No obstante, el pronóstico extendido anticipa inestabilidades durante varios días. Para el martes hay anuncio de lluvias y tormentas aisladas en distintos puntos de la provincia. También puede haber lluvias entre el jueves y el viernes.

El miércoles, a partir de las 16.30 fue convocada la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, conducida por el diputado Bruno Sarubi, con la finalidad de comenzar el debate del proyecto Presupuesto 2026

Entre Ríos: el miércoles comienza a debatirse en Diputados el Presupuesto 2026

En el período de referencia, las exportaciones de Entre Ríos alcanzaron los 897 millones de dólares, un incremento de 127 millones de dólares.

Entre Ríos: exportaciones aumentaron 17% en el primer semestre de 2025

clima soleado primavera calor
Entre R&iacute;os: pronostican para este lunes temperaturas m&aacute;ximas de 30 grados

Entre Ríos: pronostican para este lunes temperaturas máximas de 30 grados

Las inestabilidades provocarán variaciones térmicas debido a la presencia del viento sur. Para este martes, de hecho, se pronostica un suave descenso de las temperaturas.

Temperatura

*En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá se aguarda una mínima de 16 grados y la máxima alcanzará los 30 grados. Se indica cielo algo nublado de mañana y parcialmente nublado de tarde y noche.

*En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, la mínima será de 15 grados y la máxima alcanzará los 28 grados. Se anuncia cielo algo nublado y parcialmente nublado.

*En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 16 grados y una máxima de 28 grados. El día estará soleada, con escasa nubosidad.

*En Victoria y Gualeguay anuncian 17 grados de mínima y 30 grados de máxima, con cielo parcialmente y algo nublado.

Entre Ríos SMN lunes Servicio Meteorológico Nacional temperaturas
Noticias relacionadas
En Entre Ríos trabajan en la profesionalización y regulación de la actividad fitosanitaria. 

Entre Ríos: trabajan en la profesionalización y regulación de la actividad fitosanitaria

Entre Ríos:  jornada cálida y algo inestable con máximas de 28 grados

Entre Ríos: jornada cálida y algo inestable con máximas de 28 grados

entre rios promueve la recreacion y el bienestar de los adultos mayores

Entre Ríos promueve la recreación y el bienestar de los adultos mayores

Presentaron denuncia federal por los efluentes en Entre Ríos

Presentaron denuncia federal por los efluentes en Entre Ríos

Ver comentarios

Lo último

Justicia intimó al gobierno a llamar al Consejo del Salario

Justicia intimó al gobierno a llamar al Consejo del Salario

Colecta solidaria para la comisario Mónica Martínez, internada tras ser embestida por una motocicleta

Colecta solidaria para la comisario Mónica Martínez, internada tras ser embestida por una motocicleta

Central Entrerriano retornó a la Liga Argentina con una victoria

Central Entrerriano retornó a la Liga Argentina con una victoria

Ultimo Momento
Justicia intimó al gobierno a llamar al Consejo del Salario

Justicia intimó al gobierno a llamar al Consejo del Salario

Colecta solidaria para la comisario Mónica Martínez, internada tras ser embestida por una motocicleta

Colecta solidaria para la comisario Mónica Martínez, internada tras ser embestida por una motocicleta

Central Entrerriano retornó a la Liga Argentina con una victoria

Central Entrerriano retornó a la Liga Argentina con una victoria

Concordia: hombre habría provocado un incendio a raíz de su separación

Concordia: hombre habría provocado un incendio a raíz de su separación

Colón se manifestó contra la instalación de una planta de hidrógeno verde en Paysandú

Colón se manifestó contra la instalación de una planta de hidrógeno verde en Paysandú

Policiales
Concordia: hombre habría provocado un incendio a raíz de su separación

Concordia: hombre habría provocado un incendio a raíz de su separación

Un disparo, dos policías y dos tesis: un jurado popular definirá qué pasó con Gabriel Gusmán

Un disparo, dos policías y dos tesis: un jurado popular definirá qué pasó con Gabriel Gusmán

Vandalismo en Federal: fue de pesca y le tiraron el auto al arroyo

Vandalismo en Federal: fue de pesca y le tiraron el auto al arroyo

Caso Cuadernos: esta semana comienza el juicio a Cristina Kirchner y otros 86 imputados

Caso Cuadernos: esta semana comienza el juicio a Cristina Kirchner y otros 86 imputados

Larroque: una celebración terminó con un hombre muerto

Larroque: una celebración terminó con un hombre muerto

Ovación
Liga Provincial: Olimpia dio el golpe en el cierre de la primera fase

Liga Provincial: Olimpia dio el golpe en el cierre de la primera fase

Pepe Sánchez, la leyenda pasó por Paraná

Pepe Sánchez, la leyenda pasó por Paraná

Central Entrerriano retornó a la Liga Argentina con una victoria

Central Entrerriano retornó a la Liga Argentina con una victoria

Torneo Regional Amateur: Juventud Unida y Atlético María Grande mandan con puntaje ideal

Torneo Regional Amateur: Juventud Unida y Atlético María Grande mandan con puntaje ideal

Gimnasia (LP) derrotó a River en el Más Monumental luego de 20 años

Gimnasia (LP) derrotó a River en el Más Monumental luego de 20 años

La provincia
Colecta solidaria para la comisario Mónica Martínez, internada tras ser embestida por una motocicleta

Colecta solidaria para la comisario Mónica Martínez, internada tras ser embestida por una motocicleta

Colón se manifestó contra la instalación de una planta de hidrógeno verde en Paysandú

Colón se manifestó contra la instalación de una planta de hidrógeno verde en Paysandú

UTA anunciará medidas de fuerza en Paraná

UTA anunciará medidas de fuerza en Paraná

Entre Ríos: el miércoles comienza a debatirse en Diputados el Presupuesto 2026

Entre Ríos: el miércoles comienza a debatirse en Diputados el Presupuesto 2026

Entre Ríos: pronostican para este lunes temperaturas máximas de 30 grados

Entre Ríos: pronostican para este lunes temperaturas máximas de 30 grados

Dejanos tu comentario