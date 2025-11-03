Este lunes se presenta soleado y con algunas nubes para Entre Ríos. Se prevén inestabilidades aisladas durante varios días de la semana.

Entre Ríos: pronostican para este lunes temperaturas máximas de 30 grados

Entre Ríos: pronostican para este lunes temperaturas máximas de 30 grados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que este lunes 3 de noviembre se presenta con buenas condiciones del tiempo en Entre Ríos. El cielo estará soleado, con escasa nubosidad. El calor se hará sentir, con máximas de hasta 30 grados.

No obstante, el pronóstico extendido anticipa inestabilidades durante varios días. Para el martes hay anuncio de lluvias y tormentas aisladas en distintos puntos de la provincia. También puede haber lluvias entre el jueves y el viernes.

Entre Ríos: exportaciones aumentaron 17% en el primer semestre de 2025

Entre Ríos: el miércoles comienza a debatirse en Diputados el Presupuesto 2026

clima soleado primavera calor Entre Ríos: pronostican para este lunes temperaturas máximas de 30 grados Foto UNO/Liliana Bonarrigo

Las inestabilidades provocarán variaciones térmicas debido a la presencia del viento sur. Para este martes, de hecho, se pronostica un suave descenso de las temperaturas.

Temperatura

*En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá se aguarda una mínima de 16 grados y la máxima alcanzará los 30 grados. Se indica cielo algo nublado de mañana y parcialmente nublado de tarde y noche.

*En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, la mínima será de 15 grados y la máxima alcanzará los 28 grados. Se anuncia cielo algo nublado y parcialmente nublado.

*En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 16 grados y una máxima de 28 grados. El día estará soleada, con escasa nubosidad.

*En Victoria y Gualeguay anuncian 17 grados de mínima y 30 grados de máxima, con cielo parcialmente y algo nublado.