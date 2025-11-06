Uno Entre Rios | La Provincia | SMN

SMN: alertan por un "doble ciclón tropical" que impactaría en Entre Ríos

Este jueves, el SMN alertó sobre la gestación de un doble ciclón tropical en el sur de Brasil, el cual impactaría en Entre Ríos.

6 de noviembre 2025 · 19:02hs
Un inusual doble ciclón tropical se está gestando en el sur de Brasil y pone en alerta al menos a 14 provincias argentinas, incluida Entre Ríos, donde el fenómeno atmosférico arribaría en los próximos días con bruscos cambios de tiempo.

Los datos del SMN

Según lo advertido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la interacción de dos centros de baja presión que se están formando en la parte sur de Brasil provocará fuertes tormentas, vientos muy intensos y un marcado cambio en las condiciones del tiempo. Habrá un marcado descenso de la temperatura.

El observatorio brasileño MetSul informó que el fenómeno se está gestando desde este último domingo. Y elevaron los niveles de alerta para el fin de semana, que es cuando el doble ciclón se sentirá con fuerza.

El informe detalla que uno de los ciclones se formará en Río Grande do Sul, comenzará este jueves y su impacto se extenderá hasta el sábado, con valores de presión muy bajos.

Pronostican vientos muy fuertes cercanos a los 100 kilómetros por hora. Y también habrá acumulación de agua por fuertes lluvias. Se pronostica más de 100 mm en menos de 24 horas.

Las consecuencias

El doble ciclón impactará en Argentina. Según el SMN, las temperaturas sufrirán un marcado descenso en gran parte del territorio. Para el sábado se esperan mínimas de seis grados, aunque las máximas rondarán los 20 grados.

Desde este jueves, la llegada del sistema ciclónico generará un frente de fuertes tormentas y lluvias intensas. Las precipitaciones, en algunos casos localmente fuertes, afectarán a las provincias del Litoral: Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa están con alertas.

Las lluvias irán avanzando hacia el centro en Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. También se esperan precipitaciones en el Norte y Cuyo y provincia de Buenos Aires.

En Entre Ríos

Además, el Servicio Meteorológico Nacional extendió el alerta amarillo por tormentas para este viernes a 10 Departamentos de Entre Ríos: Concordia, Federal, Federación, Feliciano, San Salvador, Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá y Villaguay.

El fenómeno de lluvias fuertes, viento y granizo comenzará con tiempo inestable desde este jueves de noche.

El ciclón que se está formando en Brasil es un fenómeno atmosférico caracterizado por una rápida rotación de masas de aire alrededor de una zona de baja presión, lo que genera vientos intensos, lluvias abundantes y condiciones climáticas severas, reseñó Clarín.

