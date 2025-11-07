Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Entre Ríos: abundante lluvia por la mañana y mejora gradual hacia la noche

El alerta amarillo por tormentas finaliza este viernes a la mañana en Entre Ríos. La lluvia se irá debilitando y a la tarde noche mejorar las condiciones

7 de noviembre 2025 · 08:38hs
Entre Ríos: abundante lluvia por la mañana y mejora gradual hacia la noche

Foto UNO/Liliana Bonarrigo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que el alerta amarillo por tormentas finaliza este viernes a la mañana en Entre Ríos. La lluvia luego se irán debilitando y a la tarde noche comenzarán a mejorar las condiciones gradualmente.

En horas de la noche ya no se esperarían lluvias y este fin de semana tampoco hay anuncio de precipitaciones. El viento sur provocará un nuevo descenso de temperaturas, con mínimas de 10 grados para este sábado.

Entre Ríos es la primera provincia en incorporarse al Programa Federal de Primera Infancia. 

Entre Ríos, la primera provincia en incorporarse al Programa Federal de Primera Infancia

El SMN alertó por un doble ciclón tropical que impactaría en Entre Ríos.

SMN: alertan por un "doble ciclón tropical" que impactaría en Entre Ríos

lluvia Paraná (1)

El tiempo en la provincia mejorará el fin de semana y el comienzo de la próxima semana. Recién el miércoles que viene podrían regresar las inestabilidades.

Temperatura

*En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la temperatura mínima será de 12 grados y la máxima alcanzará los 19 grados. En la capital y alrededores se esperan lluvias de mañana y hasta la tarde, con cielo nublado de noche.

*En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 13 grados y una máxima de 19 grados. Se indican tormentas fuertes de mañana (rige un alerta), lluvias de tarde y posibles lluvias aisladas de noche.

*En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas se espera una mínima de 13 grados y una máxima de 16 grados. Se indican lluvias para la mañana y la tarde, mientras que a la noche no se descartan precipitaciones aisladas.

*En Gualeguay y Victoria, por último, se espera una mínima de 13 grados y una máxima de 16 grados. También se prevén lluvias de mañana y tarde, mientras que de noche continuarían con lloviznas.

