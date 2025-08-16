SMN: inicia semana inestable con probabilidad de tormentas

Este sábado el cielo estará mayormente nublado con temperaturas promedio de entre 6 grados de mínima y 17 de máxima, según el pronóstico extendido del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó una semana inestable con temperaturas en ascenso y algunas lluvias y tormentas aisladas hacia la mitad de la semana.

Este sábado el cielo se presentará mayormente nublado durante la mañana, nublado durante la tarde y algo nublado durante la noche. Las temperaturas promedio se ubicarán entre los 6 grados de mínima y los 17 grados de máxima y el viento soplará del sector este.

Para mañana domingo se esperan neblinas durante la madrugada, cielo parcialmente nublado durante la mañana, mayormente nublado durante la tarde y la noche. Las temperaturas se ubican entre los 9 y los 19 grados y el viento soplará del este rotando al noreste.

El lunes se espera un leve aumento de la temperatura con mínima de 13 grados y máxima de 22. El cielo estará mayormente nublado por la mañana y se esperan algunas tormentas aisladas por la tarde y por la noche. El viento predominará del este.

El martes las condiciones climáticas desmejorará con lluvias por la mañana y lluvias aisladas por la tarde. Las temperaturas promedio se ubicarán entre los 15 y 1los 8 grados y los vientos soplarán del sector norte en el orden de los 51 a 60 kilómetros la hora.

El miércoles se mantienen las condiciones de inestabilidad con lluvias aisladas por la mañana, y por la tarde cielo parcialmente nublado. Las temperaturas se ubicarán entre los 12 y los 20 grados y el viento seguirá en el orden de los 42 a 50 kilómetros la hora desde el sudoeste.

Para el jueves el cielo estará parcialmente nublado durante toda la jornada y las temperaturas se ubicarán entre los 12 grados de mínima y los 20 grados de máxima. Los vientos soplarán desde el sector norte.

El viernes seguirán las mismas condiciones con cielos parcialmente nublado durante toda la jornada, temperatura mínima de 13 grados y máxima de 17. El viento seguirá soplando en el orden de los 42 a 50 kilómetros la hora del sector sur rotando al sudeste.