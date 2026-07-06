Con una actuación convincente, Bélgica goleó 4-1 a Estados Unidos y se clasificó a cuartos de final, donde chocará contra España por un lugar en semis.

Bélgica goleó a Estados Unidos y lo eliminó ante los ojos de su público.

Bélgica confirmó su candidatura y dio un golpe de autoridad en el Mundial 2026. Con una actuación convincente, derrotó 4-1 a Estados Unidos en el Lumen Field de Seattle y se clasificó a los cuartos de final, donde tendrá un exigente cruce frente a España. El conjunto europeo dominó el encuentro de principio a fin y dejó sin respuestas al seleccionado dirigido por Mauricio Pochettino.

Los Diablos Rojos asumieron el protagonismo desde el comienzo y rápidamente encontraron la recompensa. A los nueve minutos, Charles De Ketelaere aprovechó una desatención de la defensa estadounidense tras un envío de Leandro Trossard y definió dentro del área para abrir el marcador. El tanto le permitió a Bélgica jugar con tranquilidad y adueñarse del ritmo del partido.

Estados Unidos reaccionó cerca de la media hora. Malik Tillman igualó transitoriamente el encuentro con un tiro libre que se desvió en la barrera y descolocó a Thibaut Courtois. El empate renovó el entusiasmo del conjunto local y encendió al público presente en Seattle.

Sin embargo, la ilusión estadounidense duró muy poco. Apenas dos minutos más tarde, De Ketelaere volvió a aparecer en el área rival para marcar el 2-1 y devolverle la ventaja a Bélgica antes del descanso. El delantero fue la gran figura de la primera etapa y castigó cada desajuste defensivo del equipo norteamericano.

En el complemento, Estados Unidos adelantó sus líneas con la intención de alcanzar nuevamente el empate. Mauricio Pochettino buscó variantes desde el banco, pero Bélgica respondió con inteligencia, mantuvo el orden defensivo y apostó por los espacios que dejaba su rival para salir de contraataque.

Bélgica goleó a Estados Unidos y lo eliminó ante los ojos de su público

Bélgica goleó a Estados Unidos y lo eliminó ante los ojos de su público.

El tercer gol terminó por inclinar definitivamente la balanza. A los 57 minutos, un grave error del arquero Matt Freese fuera de su área fue aprovechado por Charles De Ketelaere, que recuperó la pelota y asistió a Hans Vanaken. El mediocampista definió con el arco vacío para establecer el 3-1 y dejar muy comprometidas las aspiraciones del conjunto estadounidense.

Con la ventaja de dos goles, Rudi García movió el banco y decidió darle ingreso a Romelu Lukaku y Jeremy Doku para administrar energías y aprovechar los espacios que ofrecía un rival lanzado al ataque. Bélgica manejó el desarrollo con autoridad y prácticamente no pasó sobresaltos en el tramo final del encuentro.

Cuando el partido se consumía, Lukaku se encargó de darle cifras definitivas al marcador. El experimentado delantero definió una rápida transición ofensiva y estableció el 4-1, cerrando una goleada que reflejó la diferencia futbolística entre ambos equipos a lo largo de los 90 minutos.

De esta manera, Bélgica avanzó con autoridad a los cuartos de final y ahora afrontará un desafío de máxima exigencia frente a España, que eliminó a Portugal sobre la hora. Los Diablos Rojos atraviesan su mejor momento en el torneo y buscarán dar un nuevo paso hacia el sueño de conquistar su primer título mundial. Estados Unidos, por su parte, se despidió del certamen como anfitrión tras una campaña que ilusionó a su público, pero que terminó con una dura derrota ante un rival que exhibió toda su jerarquía.