SMN: continúa el alerta meteorológico por vientos

Continúa el alerta meteorológico amarillo por vientos emitido por el SMN para una parte de Entre Ríos. Pronóstico extendido

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este sábado tormentas aisladas por la mañana, cielo mayormente nublado por la tarde y parcialmente nublado por la noche. Las temperaturas promedio se ubicarán entre los 17 y los 22 grados y los vientos soplarán del sector sur en el orden de los 60 a 70 kilómetros la hora, por la tarde disminuyendo 60 kilómetros la hora.

Para este domingo se espera cielo parcialmente nublado durante toda la jornada con temperaturas promedios de entre 12 y los 24 grados. Los vientos soplarán del sector este rotando al noreste.

24 y 25 OCT | Alertas por tormentas y viento Se eleva a naranja el alerta por tormentas para Entre Ríos, Chaco, el oeste de Corrientes y el AMBA, durante la madrugada del sábado. Se esperan acumulados entre 70 y 100 mm pic.twitter.com/WM7rpekoUv

El lunes las temperaturas experimentarán un leve descenso y se ubicarán entre los 13 y los 18 grados, el cielo permanecerá algo nublado durante la mañana y mayormente nublado durante la tarde y noche. Los vientos soplarán del sur rotando al este en el orden de los 42 a 50 kilómetros la hora.

El martes, en tanto, el cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada y los vientos soplarán del sudeste en el orden de los 42 o 50 kilómetros la hora. Las temperaturas se mantendrán entre los 10 y los 18 grados.

Para el miércoles el cielo permanecerá mayormente nublado durante toda la jornada con temperaturas de entre 10 y 21 grados. El viento soplará del este.

El jueves el cielo permanecerá parcialmente nublado durante toda la jornada con temperaturas de entre 12 y 23 grados y vientos predominantes del este.

El viernes finalmente habrá cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, con temperaturas de entre 12 y 29 grados y vientos del este rotando al norte.