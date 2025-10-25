Uno Entre Rios | La Provincia | SMN

SMN: continúa el alerta meteorológico por vientos

Continúa el alerta meteorológico amarillo por vientos emitido por el SMN para una parte de Entre Ríos. Pronóstico extendido

25 de octubre 2025 · 07:23hs
Continúa el alerta meteorológico amarillo por vientos emitido por el SMN para una parte de Entre Ríos. Pronóstico extendido

Continúa el alerta meteorológico amarillo por vientos emitido por el SMN para una parte de Entre Ríos. Pronóstico extendido
SMN: continúa el alerta meteorológico por vientos

SMN: continúa el alerta meteorológico por vientos

Foto: Archivo UNO

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este sábado tormentas aisladas por la mañana, cielo mayormente nublado por la tarde y parcialmente nublado por la noche. Las temperaturas promedio se ubicarán entre los 17 y los 22 grados y los vientos soplarán del sector sur en el orden de los 60 a 70 kilómetros la hora, por la tarde disminuyendo 60 kilómetros la hora.

Embed

Para este domingo se espera cielo parcialmente nublado durante toda la jornada con temperaturas promedios de entre 12 y los 24 grados. Los vientos soplarán del sector este rotando al noreste.

El SMN amplió la alerta naranja por tormentas severas a toda Entre Ríos. 

SMN: se amplió la alerta naranja por tormentas severas para Entre Ríos

SMN: Prevén calor y lluvias durante todo el viernes

SMN: Prevén calor y lluvias durante todo el viernes

El lunes las temperaturas experimentarán un leve descenso y se ubicarán entre los 13 y los 18 grados, el cielo permanecerá algo nublado durante la mañana y mayormente nublado durante la tarde y noche. Los vientos soplarán del sur rotando al este en el orden de los 42 a 50 kilómetros la hora.

El martes, en tanto, el cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada y los vientos soplarán del sudeste en el orden de los 42 o 50 kilómetros la hora. Las temperaturas se mantendrán entre los 10 y los 18 grados.

Para el miércoles el cielo permanecerá mayormente nublado durante toda la jornada con temperaturas de entre 10 y 21 grados. El viento soplará del este.

El jueves el cielo permanecerá parcialmente nublado durante toda la jornada con temperaturas de entre 12 y 23 grados y vientos predominantes del este.

El viernes finalmente habrá cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, con temperaturas de entre 12 y 29 grados y vientos del este rotando al norte.

SMN alerta Pronóstico extendido Entre Ríos
Noticias relacionadas
smn renovo el alerta por lluvia y tormentas para el viernes

SMN renovó el alerta por lluvia y tormentas para el viernes

El SMN renovó el alerta por tormentas severas para una amplia zona de Entre Ríos. 

SMN: se renovó el alerta naranja por tormentas severas para Entre Ríos

entre rios: hay alerta por tormentas y lluvias intensas

Entre Ríos: hay alerta por tormentas y lluvias intensas

El SMN informó que las tormentas golpearán al provincia con registros de lluvias intensas.

SMN: emitieron una alerta amarilla por tormentas fuertes para Entre Ríos

Ver comentarios

Lo último

En Rosario: destacada actuación de los gimnastas entrerrianos en el Nacional Federativo

En Rosario: destacada actuación de los gimnastas entrerrianos en el Nacional Federativo

Ranking Nacional de Clubes: Estudiantes, cuarto del país y líder absoluto en Entre Ríos

Ranking Nacional de Clubes: Estudiantes, cuarto del país y líder absoluto en Entre Ríos

SMN: continúa el alerta meteorológico por vientos

SMN: continúa el alerta meteorológico por vientos

Ultimo Momento
En Rosario: destacada actuación de los gimnastas entrerrianos en el Nacional Federativo

En Rosario: destacada actuación de los gimnastas entrerrianos en el Nacional Federativo

Ranking Nacional de Clubes: Estudiantes, cuarto del país y líder absoluto en Entre Ríos

Ranking Nacional de Clubes: Estudiantes, cuarto del país y líder absoluto en Entre Ríos

SMN: continúa el alerta meteorológico por vientos

SMN: continúa el alerta meteorológico por vientos

River perdió por penales ante Independiente Rivadavia y quedó eliminado

River perdió por penales ante Independiente Rivadavia y quedó eliminado

Paraná: motociclista escapó de un control, circuló en contramano y chocó con un auto

Paraná: motociclista escapó de un control, circuló en contramano y chocó con un auto

Policiales
Homicidio del exjuez Curá: definen qué evidencias y testigos llegarán al juicio contra Rosales

Homicidio del exjuez Curá: definen qué evidencias y testigos llegarán al juicio contra Rosales

Brondino se negó a declarar y fue imputado por femicidio de Daiana Mendieta

Brondino se negó a declarar y fue imputado por femicidio de Daiana Mendieta

Caso Gabriel Gusman: fijaron fecha de juicio por jurado para los policías Íbalo y Molina

Caso Gabriel Gusman: fijaron fecha de juicio por jurado para los policías Íbalo y Molina

Ataque a policías en zona rural de La Paz: dos efectivos heridos por disparos

Ataque a policías en zona rural de La Paz: dos efectivos heridos por disparos

En un megaoperativo antidrogas en Paraná, cayó nuevamente Daniel Tavi Celis

En un megaoperativo antidrogas en Paraná, cayó nuevamente Daniel 'Tavi' Celis

Ovación
River perdió por penales ante Independiente Rivadavia y quedó eliminado

River perdió por penales ante Independiente Rivadavia y quedó eliminado

La entrerriana Melany Detzel jugará en Vitória Sport Clube

La entrerriana Melany Detzel jugará en Vitória Sport Clube

Ranking Nacional de Clubes: Estudiantes, cuarto del país y líder absoluto en Entre Ríos

Ranking Nacional de Clubes: Estudiantes, cuarto del país y líder absoluto en Entre Ríos

Independiente goleó 3-0 a Platense y ganó tras 15 partidos sin festejos

Independiente goleó 3-0 a Platense y ganó tras 15 partidos sin festejos

Colapinto terminó 18° en la segunda práctica del GP de México

Colapinto terminó 18° en la segunda práctica del GP de México

La provincia
SMN: continúa el alerta meteorológico por vientos

SMN: continúa el alerta meteorológico por vientos

Paraná: motociclista escapó de un control, circuló en contramano y chocó con un auto

Paraná: motociclista escapó de un control, circuló en contramano y chocó con un auto

Colectivos metropolitanos de Paraná ya permiten pagar con tarjeta, celular o QR

Colectivos metropolitanos de Paraná ya permiten pagar con tarjeta, celular o QR

SMN: Prevén calor y lluvias durante todo el viernes

SMN: Prevén calor y lluvias durante todo el viernes

Fallo inédito para Entre Ríos: establece el 100% del índice de crianza como piso para cuota alimentaria

Fallo inédito para Entre Ríos: establece el 100% del índice de crianza como piso para cuota alimentaria

Dejanos tu comentario