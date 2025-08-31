SMN: alerta naranja por tormentas y lluvias intensas en la región

Domingo con tormentas y temperaturas promedio de entre los 15 y los 23 grados. Persiste el alerta naranja del SMN para parte de Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional SMN pronóstica para la mañana este domingo tormentas fuertes con precipitaciones del 70 al 100% tormentas aisladas para la tarde con 10 a 40 por ciento de probabilidad y tormenta frente fuertes para la noche con 70 100% de probabilidad la temperaturas promedio se ubican entre los 15 y los 23 grados el viento sopla del noroeste rotando al norte en el orden de los de los 23 a 31 kilómetros la hora y las ráfagas podrían alcanzar hasta los 60 km.

Pronóstico extendido

Para el lunes persistirán las tormentas fuertes por la madrugada, por la mañana se esperan tormentas aisladas y cielo mayormente nublado por la tarde y noche. Las temperaturas promedio se ubicarán entre los 9 y los 20 grados y los vientos soplarán del sector norte, en el orden de los 42 o 50 kilómetros la hora, rotando al oeste.

Para el martes se espera cielo mayormente nublado durante toda la jornada con temperaturas de 9 y 18 grados y viento del este.

El miércoles la nubosidad se seguirá predominando con cielo mayormente nublado durante toda la jornada y temperaturas de 10 y 22 grados con vientos del este.

Para el jueves se espera una mínima de 8 grados y una máxima de 18. El cielo se presentará mayormente nublado durante toda la jornada y los vientos predominarán del sector del sur.

El viernes el cielo permanecerá mayormente nublado durante toda la jornada y las temperaturas se ubicarán entre los 7 y los 15 grados. El viento soplara del sector sur.

Para el sábado el cielo estará algo nublado durante toda la jornada con temperaturas promedio de entre 6 de mínima y 14 de máxima. Los vientos predominarán desde el noroeste.