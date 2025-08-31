Uno Entre Rios | La Provincia | SMN

SMN: alerta naranja por tormentas y lluvias intensas en la región

Domingo con tormentas y temperaturas promedio de entre los 15 y los 23 grados. Persiste el alerta naranja del SMN para parte de Entre Ríos

31 de agosto 2025 · 07:45hs
UNO / Mateo Oviedo
Foto UNO/Archivo/Ilustrativa
El Servicio Meteorológico Nacional SMN pronóstica para la mañana este domingo tormentas fuertes con precipitaciones del 70 al 100% tormentas aisladas para la tarde con 10 a 40 por ciento de probabilidad y tormenta frente fuertes para la noche con 70 100% de probabilidad la temperaturas promedio se ubican entre los 15 y los 23 grados el viento sopla del noroeste rotando al norte en el orden de los de los 23 a 31 kilómetros la hora y las ráfagas podrían alcanzar hasta los 60 km.

Persiste el alerta meteorológico naranja para parte de Entre Ríos con fenómenos meteorológicos intensos.

Llega la tormenta de Santa Rosa con lluvias intensas para el centro del país. La semana seguirá con condiciones de inestabilidad. Pronóstico extendido

mapa_alertas (4)

Pronóstico extendido

Para mañana lunes se esperan que las tormentas fuertes sigan por la madrugada por la mañana tormentas aisladas por la tarde mayormente nublado y por la noche mayormente nublado.

Las temperaturas se ubicarán entre los 9 y los 20 grados es decir que habrá una baja un descenso de temperatura los vientos soplarán del Norte en el orden de los 42 o 50 kilómetros la hora rotando al oeste para el martes se esperan se espera cielo, mayormente nublado durante toda la jornada con temperaturas de 9 y 18 grados viento del Este para el miércoles, las nubosidad se seguirá predominando con cielo mayormente nublado durante toda la jornada temperaturas de 10 y 22 grados y vientos del Este para el jueves se espera una mínima de 8 una máxima de 18 y si la mayormente nublado durante toda la jornada con vientos del sur para el viernes. El cielo permanecerá mayormente nublado durante toda la jornada las temperaturas se ubicarán entre los 7 y los 15 grados el viento soplara del Sur para el sábado habrá se despejara estará el cielo algo nublado durante toda la jornada y mínima de 6 máxima de 14 viento del noroeste.

Para el lunes persistirán las tormentas fuertes por la madrugada, por la mañana se esperan tormentas aisladas y cielo mayormente nublado por la tarde y noche. Las temperaturas promedio se ubicarán entre los 9 y los 20 grados y los vientos soplarán del sector norte, en el orden de los 42 o 50 kilómetros la hora, rotando al oeste.

Para el martes se espera cielo mayormente nublado durante toda la jornada con temperaturas de 9 y 18 grados y viento del este.

El miércoles la nubosidad se seguirá predominando con cielo mayormente nublado durante toda la jornada y temperaturas de 10 y 22 grados con vientos del este.

Para el jueves se espera una mínima de 8 grados y una máxima de 18. El cielo se presentará mayormente nublado durante toda la jornada y los vientos predominarán del sector del sur.

El viernes el cielo permanecerá mayormente nublado durante toda la jornada y las temperaturas se ubicarán entre los 7 y los 15 grados. El viento soplara del sector sur.

Para el sábado el cielo estará algo nublado durante toda la jornada con temperaturas promedio de entre 6 de mínima y 14 de máxima. Los vientos predominarán desde el noroeste.

SMN Entre Ríos alerta naranja
