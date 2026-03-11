Expoagro: los bancos pusieron la zanahoria del crédito para no pinchar la burbuja

Con el panorama de crisis despejado para el campo, entidades financieras públicas y privadas aprovecharon para una agresiva estrategia de crédito. Los detalles

Una docena de bancos privados y públicos entendieron en esta edición de la Expoagro que tenían que ponerle una zanahoria a los productores del agro porque el escenario estaba dado. Crédito, financiamiento, bonificaciones, tasas bajas, líneas especiales y herramientas digitales para vender durante cuatro días y mover la rueda para clientes ávidos.

Las entidades ajustaron sus líneas en pesos y dólares para acompañar la campaña porque ven que la demanda ya en la previa era mayor a la del año pasado. Con el reclamo de las retenciones medianamente contenido -en diciembre pasado hubo una baja de soja, trigo y maíz-, con el cepo en su mínima expresión para acceder a los dólares y una cosecha que se proyecta buena, este año es para gastar. O mejor dicho, endeudarse para invertir.

La suba de la morosidad crediticia se refleja en los balances de los bancos

Por ejemplo, en Banco Santander lo tuvieron en cuenta para el crédito de bienes de uso, puntualmente maquinaria agrícola: de 60 meses lo extendieron a 72, y un prendario especial que financia hasta el 90% de unidades 0 km y comenzar a pagar a los 12 meses cuando la campaña ya se liquidó. Lo que ofrecían en general era en dólares con tasas que rondaban el 5%, aunque algunos clientes accedían a tasa cero, según la entidad y los plazos.

Bancos y alternativas

El Banco Nación jugó fuerte con tasas desde 0% en dólares y 19% en pesos para la compra de maquinaria. Ya hablaron en el primer día que agotarían los créditos. El Banco Provincia dispuso que los productores y contratistas podrán acceder a financiamiento en dólares, a tasa 0% y con hasta 48 meses de plazo.

Otro que se adelantó a la jugada fue el gobierno de Santa Fe con un amplio esquema de financiamiento productivo destinado a impulsar inversiones y ampliar la capacidad de las empresas. El paquete crediticio alcanza los $197.000 millones y reúne más de 20 líneas de crédito con tasas bonificadas por la provincia.

La principal novedad de esta edición es la incorporación de la banca privada al programa de financiamiento, que hasta ahora estaba integrado exclusivamente por bancos públicos. De esta manera, entidades privadas se suman a los tradicionales créditos ofrecidos por los bancos Nación, Santa Fe y Municipal de Rosario.

olivares En la edición Expoagro 2026 el gobierno de Santa Fe trabajó con entidades privadas además de las públicas Gobierno Santa Fe

Hubo mayoría de tasas negativas, es decir, menores a la inflación, lo que es un aliciente para que algunos sectores y algunos productores se decidan. Algunos bancos presentaron financiamiento para maquinaria nueva y usada —en pesos y dólares— con acuerdos con las principales empresas de maquinarias agrícolas (John Deere, Pla, Case, New Holland y Massey Ferguson, por nombrar algunas).

Pero hay un punto novedoso en la oferta de bancos: se ha incorporado algo de financiamiento para capital de trabajo a demanda de empresas. Varios bancos lo pusieron a mano para que resuelvan cuestiones corrientes y financiar las campañas que vienen.

Esto grafica la situación económica del sector agroindustrial que, por un lado, una empresa de sembradoras de más de 70 años de Córdoba puede vender antes del lanzamiento de su último modelo tres unidades a 600 mil dólares cada una, o una firma pedir crédito para capital de trabajo, es decir, flujo para estar más suelto en el corriente.

“Me parece que va a tener un efecto simbólico en el sentido de que va a generar contagio del resto los productores para seguir invirtiendo”, explicó el secretario de Desarrollo Industrial de Santa Fe, Guillermo Beccani.

pullaro (2) En la edición Expoagro 2026 el gobierno de Santa Fe trabajó con entidades privadas además de las públicas Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Escenario

Hoy cuando se habla con los titulares y representantes de las distintas empresas de maquinaria agrícola santafesinas, dicen que están con un nivel de trabajo aceptable y con buenas perspectivas.

“En ese sentido creo que hay algunas empresas que están no solamente con un buen nivel de actividad, incluso algunas están proyectando inversiones. Siguen creciendo, siguen ampliando la capacidad productiva, incluso alguna están tomando más mano de obra, la zona de Amstrong, Las Rosas y Las Parejas”, dice Beccani. Algunas firmas se diversifican hacia otros rubros como minería y petróleo y gas.

Pasando en limpio: metalmecánica en general, el sector de carrocería y remolque, están arriba. La maquinaria agrícola no está tan holgada pero le va a ir bien. Hay otros sectores que por ahí van un poco más complicados, con menor nivel de actividad.

La mayoría de las empresas de maquinaria agrícola fundamental de las que están radicadas en la provincia de Santa Fe, son máquinas de arrastre. Es decir, no son autopropulsadas. Por eso no hay un impacto tan importante de la importación de bienes usados.

Si a eso se le suma que en los últimos días han subido los precios de la soja, cereales, en general, bueno, esto también es un buen aliciente. Se verá cómo repercute la guerra en Irán en el campo, puntualmente, en el petróleo, por ende en combustibles, por ende en logística. En Expoagro nadie se animaba a vaticinar un escenario.

La Capital