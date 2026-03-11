Luis Caputo sale otra vez a buscar financiamiento en el mercado local

Luis Caputo sale a buscar financiamiento en el mercado local. Afronta vencimiento por $ 9,4 billones y abre la segunda licitación del AL27.

El Gobierno nacional vuelve mañana al mercado interno en busca de financiamiento para hacer frente a vencimientos en pesos y ofrece la segunda ronda de un bono en dólares. La Secretaría Finanzas, ahora a cargo de Federico Furiase, licitará instrumentos para afrontar obligaciones por $ 9,4 billones.

En principio los vencimientos eran por $10,3 billones, pero tras el canje entre el Banco Central y el Tesoro Nacional que se realizó en los últimos días se redujo el monto total

“A diferencia de la última licitación se vuelven a ofrecer instrumentos a tasa fija, tal como esperábamos, dada la compresión de la curva en las últimas semanas”, señaló la consultora Adcap.

Asimismo, evaluó que como “los depósitos en el BCRA ascienden a $4,4 billones y que las condiciones de liquidez se mantienen relajadas (con la caución operando en la zona de 20% en las últimas ruedas), esperamos que el Tesoro pueda rollear la totalidad de los vencimientos sin problemas, en línea con licitaciones anteriores, aunque convalidando algo de premio en la parte corta de la curva de tasa fija”.

Al mismo tiempo se abrirá la segunda ronda del AL27 por US$250 millones. El viernes se realizará la operación complementaria por US$100 millones al precio de corte anterior.

En la primera operación de este título, hubo una alta demanda que permitió al gobierno obtener una tasa de interés de 5,9%. En el rendimiento de mañana y en el nivel de ofertas estará la clave de esta nueva subasta.