Uno Entre Rios | Economia | Luis Caputo

Luis Caputo sale otra vez a buscar financiamiento en el mercado local

Luis Caputo sale a buscar financiamiento en el mercado local. Afronta vencimiento por $ 9,4 billones y abre la segunda licitación del AL27.

11 de marzo 2026 · 10:16hs
Luis Caputo sale a buscar financiamiento en el mercado local para afrontar el  vencimiento por $ 9

Luis Caputo sale a buscar financiamiento en el mercado local para afrontar el  vencimiento por $ 9,4 billones y abre la segunda licitación del AL27.

El Gobierno nacional vuelve mañana al mercado interno en busca de financiamiento para hacer frente a vencimientos en pesos y ofrece la segunda ronda de un bono en dólares. La Secretaría Finanzas, ahora a cargo de Federico Furiase, licitará instrumentos para afrontar obligaciones por $ 9,4 billones.

En principio los vencimientos eran por $10,3 billones, pero tras el canje entre el Banco Central y el Tesoro Nacional que se realizó en los últimos días se redujo el monto total

Se viene la edición 20° de la Expoagro en San Nicolás.

Expoagro 2026: sin anuncios de peso, el campo apuesta al crédito

Expoagro 2026. Entidades lanzaron una estrategia fuerte de financiamiento

Expoagro 2026: el agro, un oasis en medio de la crisis de actividad

“A diferencia de la última licitación se vuelven a ofrecer instrumentos a tasa fija, tal como esperábamos, dada la compresión de la curva en las últimas semanas”, señaló la consultora Adcap.

Luis Caputo (1).jpeg

Asimismo, evaluó que como “los depósitos en el BCRA ascienden a $4,4 billones y que las condiciones de liquidez se mantienen relajadas (con la caución operando en la zona de 20% en las últimas ruedas), esperamos que el Tesoro pueda rollear la totalidad de los vencimientos sin problemas, en línea con licitaciones anteriores, aunque convalidando algo de premio en la parte corta de la curva de tasa fija”.

Al mismo tiempo se abrirá la segunda ronda del AL27 por US$250 millones. El viernes se realizará la operación complementaria por US$100 millones al precio de corte anterior.

En la primera operación de este título, hubo una alta demanda que permitió al gobierno obtener una tasa de interés de 5,9%. En el rendimiento de mañana y en el nivel de ofertas estará la clave de esta nueva subasta.

Luis Caputo Financiamiento mercado vencimiento
Noticias relacionadas
El gremio acusó a la empresa santafesina Lácteos Verónica de paralizar la producción, adeudar salarios y retener aportes.

Atilra denuncia lockout patronal en Lácteos Verónica

La automotriz Stellantis que fabrica el Peugeot 208 paralizó su planta en un contexto de caída de ventas y el retroceso de las exportaciones hacia Brasil

Peugeot vuelve a frenar la producción del 208 en El Palomar

Autoridades de la Nación anunciaron los créditos a los cuales accedió Entre Ríos.

En Expoagro, el Gobierno de Entre Ríos anunció créditos con tasa bonificada a productores y pymes

La UCA informó que 6 de cada 10 trabajadores asalariados se saltean comidas. 

UCA: 6 de cada 10 trabajadores asalariados se saltean comidas en el trabajo

Ver comentarios

Lo último

Concordia: condenan a ex directivo de la Mutual de Músicos por falsificación de actas

Concordia: condenan a ex directivo de la Mutual de Músicos por falsificación de actas

El TC Mouras no llegará a Paraná

El TC Mouras no llegará a Paraná

Expoagro 2026: sin anuncios de peso, el campo apuesta al crédito

Expoagro 2026: sin anuncios de peso, el campo apuesta al crédito

Ultimo Momento
Concordia: condenan a ex directivo de la Mutual de Músicos por falsificación de actas

Concordia: condenan a ex directivo de la Mutual de Músicos por falsificación de actas

El TC Mouras no llegará a Paraná

El TC Mouras no llegará a Paraná

Expoagro 2026: sin anuncios de peso, el campo apuesta al crédito

Expoagro 2026: sin anuncios de peso, el campo apuesta al crédito

Expoagro 2026: el agro, un oasis en medio de la crisis de actividad

Expoagro 2026: el agro, un oasis en medio de la crisis de actividad

Expoagro: los bancos pusieron la zanahoria del crédito para no pinchar la burbuja

Expoagro: los bancos pusieron la zanahoria del crédito para no pinchar la burbuja

Policiales
Concordia: condenan a ex directivo de la Mutual de Músicos por falsificación de actas

Concordia: condenan a ex directivo de la Mutual de Músicos por falsificación de actas

Ruta 14: un camionero fue trasladado al hospital tras un choque múltiple

Ruta 14: un camionero fue trasladado al hospital tras un choque múltiple

Murió el hombre que había sido baleado en un motel de Paraná

Murió el hombre que había sido baleado en un motel de Paraná

Victoria: un camión con fernet chocó contra una Kangoo y vecinos se llevaron parte de la bebida

Victoria: un camión con fernet chocó contra una Kangoo y vecinos se llevaron parte de la bebida

Delincuente salió de la comisaría el domingo y el lunes volvió a robar

Delincuente salió de la comisaría el domingo y el lunes volvió a robar

Ovación
El TC Mouras no llegará a Paraná

El TC Mouras no llegará a Paraná

Comienza la segunda edición de la Copa Túnel Subfluvial

Comienza la segunda edición de la Copa Túnel Subfluvial

Echagüe ganó un partido épico ante Libertad y logró la permanencia

Echagüe ganó un partido épico ante Libertad y logró la permanencia

APB: Los visitantes dieron la nota en la jornada inaugural del Torneo Apertura

APB: Los visitantes dieron la nota en la jornada inaugural del Torneo Apertura

En un partidazo, Independiente empató 4-4 contra Unión en Avellaneda

En un partidazo, Independiente empató 4-4 contra Unión en Avellaneda

La provincia
Escuela de Concordia lleva casi una semana sin alumnos por el mal estado del edificio

Escuela de Concordia lleva casi una semana sin alumnos por el mal estado del edificio

Docentes se concentran en toda la provincia en rechazo al aumento salarial por decreto

Docentes se concentran en toda la provincia en rechazo al aumento salarial por decreto

La feria de Salta y Nogoyá: un espacio para la cultura popular de Paraná

La feria de Salta y Nogoyá: un espacio para la cultura popular de Paraná

Rogelio Frigerio encabezó una reunión con legisladores para avanzar en la reforma previsional

Rogelio Frigerio encabezó una reunión con legisladores para avanzar en la reforma previsional

En Expoagro, el Gobierno de Entre Ríos anunció créditos con tasa bonificada a productores y pymes

En Expoagro, el Gobierno de Entre Ríos anunció créditos con tasa bonificada a productores y pymes

Dejanos tu comentario