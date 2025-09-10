Uno Entre Rios | La Provincia | Colectivos

Sexto día sin colectivos en Paraná: expectativas ante un posible destrabe

Desde el viernes, la ciudad de Paraná continúa sin colectivos urbanos a causa de un paro. Los usuarios esperan una inminente respuesta.

10 de septiembre 2025 · 10:00hs
Se normalizó el servicio de colectivos en Paraná.

Gerónimo Flores

Se normalizó el servicio de colectivos en Paraná.

El transporte urbano de pasajeros cumple seis días paralizado por un reclamo salarial de UTA. El municipio de Paraná sostiene que realizó los pagos pertinentes por lo cual el paro "no tiene sentido". La medida no afecta a los colectivos del área metropolitana.

Este martes La Municipalidad de Paraná intimó formalmente a las empresas Transporte Mariano Moreno S.R.L., ERSA Urbano S.A. y Buses Paraná a cumplir con el contrato de concesión y restituir de manera inmediata el servicio de transporte urbano de pasajeros en la ciudad, luego de los procesos administrativos correspondientes y tras cinco días sin servicio.

Paraná sigue sin colectivos por quinto día consecutivo debido a un paro de choferes que reclaman el pago completo de sus sueldos.

Paraná: quinto día sin colectivos urbanos por paro de choferes

La Municipalidad de Paraná intimó a las prestatarias del transporte urbano.

La Municipalidad de Paraná intimó a las prestatarias del transporte urbano

Medida de fuerza

La medida de fuerza comenzó el viernes a la medianoche y se mantiene porque los trabajadores recibieron solo el 50% de sus sueldos correspondientes a agosto. Este martes se realizó una reunión entre autoridades provinciales y representantes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que concluyó sin propuestas concretas. La tarde noche de ayer se conoció que los choferes vieron depositado un 25% del sueldo del mes pasado. Con ese monto completaron un 75% y aún les resta cobrar el 25% y la huelga se sostiene.

Esta mañana se reunieron representantes de la Provincia y municipio, por un lado; y por otro, la Provincia con representantes de Buses Paraná. Finalmente, se espera que este jueves se reúnan UTA con las autoridades de la Provincia.

LEER MÁS: La Municipalidad de Paraná intimó a las prestatarias del transporte urbano

La postura del municipio

Desde el Municipio se remarcó que no existe motivo justificable para el incumplimiento del servicio establecido en el contrato con la prestataria; y que, de no restituirse inmediatamente el servicio, se iniciarán acciones civiles y penales por la afectación a un servicio público esencial. Tal como se informó, el 4 de septiembre de 2025 se transfirieron 223.231.211 de pesos a favor de las empresas Ersa Urbano y Mariano Moreno (111.615.606 a cada una) en concepto de aportes para el Sostenimiento de los beneficios a los usuarios $61.039.000 (a cada una), y Boleto Educativo Gratuito Municipal del mes de septiembre $50.576.605,73 (a cada una).

Colectivos Paraná paro servicio UTA medida de fuerza
Noticias relacionadas
Se normalizó el servicio de colectivos en Paraná.

Paraná: cuarto día sin colectivos urbanos por paro de choferes

Se normalizó el servicio de colectivos en Paraná.

Continúa el paro de colectivos en Paraná y solo circulan las líneas del área metropolitana

La Secretaría de Trabajo de Entre Ríos dispuso la conciliación obligatoria en el conflicto de los colectivos, sin embargo no hubo notificación a la UTA.

Colectivos: dictaron conciliación obligatoria, pero UTA "no fue notificada" y habrá paro

dia mundial para la prevencion del suicidio: nos tenemos que convertir en personas puentes para la ayuda

Día Mundial para la prevención del Suicidio: "Nos tenemos que convertir en personas puentes para la ayuda"

Ver comentarios

Lo último

La Selección Argentina resignará el liderazgo en el ranking FIFA

La Selección Argentina resignará el liderazgo en el ranking FIFA

Javier Milei presentará el Presupuesto 2026 el lunes por cadena nacional

Javier Milei presentará el Presupuesto 2026 el lunes por cadena nacional

El Torneo de Suricatas se vestirá de estrellas internacionales

El Torneo de Suricatas se vestirá de estrellas internacionales

Ultimo Momento
La Selección Argentina resignará el liderazgo en el ranking FIFA

La Selección Argentina resignará el liderazgo en el ranking FIFA

Javier Milei presentará el Presupuesto 2026 el lunes por cadena nacional

Javier Milei presentará el Presupuesto 2026 el lunes por cadena nacional

El Torneo de Suricatas se vestirá de estrellas internacionales

El Torneo de Suricatas se vestirá de estrellas internacionales

Enviaron por 60 días a la Unidad Penal al principal acusado del crimen en barrio Capibá

Enviaron por 60 días a la Unidad Penal al principal acusado del crimen en barrio Capibá

El tren que dejó escapar Patronato

El tren que dejó escapar Patronato

Policiales
Enviaron por 60 días a la Unidad Penal al principal acusado del crimen en barrio Capibá

Enviaron por 60 días a la Unidad Penal al principal acusado del crimen en barrio Capibá

Detienen a dos personas por narcomenudeo en Concordia

Detienen a dos personas por narcomenudeo en Concordia

Homicidio en Concordia: revelan que el conflicto se desató por una cámara de seguridad

Homicidio en Concordia: revelan que el conflicto se desató por una cámara de seguridad

Rubén Virué explicó tres ejes conflictivos en la reforma del Código Procesal Penal entrerriano

Rubén Virué explicó tres ejes conflictivos en la reforma del Código Procesal Penal entrerriano

Concordia: una joven asesinó de una puñalada a su vecina tras una pelea entre familias

Concordia: una joven asesinó de una puñalada a su vecina tras una pelea entre familias

Ovación
Martín Cipriani, presidente de la UER: El Seven de la República 2025 se realizará en Paraná

Martín Cipriani, presidente de la UER: "El Seven de la República 2025 se realizará en Paraná"

La Selección Argentina resignará el liderazgo en el ranking FIFA

La Selección Argentina resignará el liderazgo en el ranking FIFA

APB: Olimpia saltó a lo más alto del torneo Clausura

APB: Olimpia saltó a lo más alto del torneo Clausura

Marcos Molinari tras la consagración de Echagüe: Las chicas jugaron en un gran nivel

Marcos Molinari tras la consagración de Echagüe: "Las chicas jugaron en un gran nivel"

Argentina perdió ante Ecuador por la última fecha de las Eliminatorias

Argentina perdió ante Ecuador por la última fecha de las Eliminatorias

La provincia
Ingresó a la Legislatura un proyecto para regular los monopatines eléctricos en Entre Ríos

Ingresó a la Legislatura un proyecto para regular los monopatines eléctricos en Entre Ríos

Entre Ríos cumple 211 años desde su creación

Entre Ríos cumple 211 años desde su creación

Juegos Evita: senadores del PJ valoraron que el Gobierno garantice la participación entrerriana

Juegos Evita: senadores del PJ valoraron que el Gobierno garantice la participación entrerriana

El Colegio de Martilleros Públicos de Entre Ríos celebrará sus 50 años al servicio de la comunidad

El Colegio de Martilleros Públicos de Entre Ríos celebrará sus 50 años al servicio de la comunidad

Paraná se prepara para ser el gran epicentro de la construcción

Paraná se prepara para ser el gran epicentro de la construcción

Dejanos tu comentario