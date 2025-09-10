Sexto día sin colectivos en Paraná: expectativas ante un posible destrabe

El transporte urbano de pasajeros cumple seis días paralizado por un reclamo salarial de UTA. El municipio de Paraná sostiene que realizó los pagos pertinentes por lo cual el paro "no tiene sentido". La medida no afecta a los colectivos del área metropolitana .

Medida de fuerza

La medida de fuerza comenzó el viernes a la medianoche y se mantiene porque los trabajadores recibieron solo el 50% de sus sueldos correspondientes a agosto. Este martes se realizó una reunión entre autoridades provinciales y representantes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que concluyó sin propuestas concretas. La tarde noche de ayer se conoció que los choferes vieron depositado un 25% del sueldo del mes pasado. Con ese monto completaron un 75% y aún les resta cobrar el 25% y la huelga se sostiene.

Esta mañana se reunieron representantes de la Provincia y municipio, por un lado; y por otro, la Provincia con representantes de Buses Paraná. Finalmente, se espera que este jueves se reúnan UTA con las autoridades de la Provincia.

La postura del municipio

Desde el Municipio se remarcó que no existe motivo justificable para el incumplimiento del servicio establecido en el contrato con la prestataria; y que, de no restituirse inmediatamente el servicio, se iniciarán acciones civiles y penales por la afectación a un servicio público esencial. Tal como se informó, el 4 de septiembre de 2025 se transfirieron 223.231.211 de pesos a favor de las empresas Ersa Urbano y Mariano Moreno (111.615.606 a cada una) en concepto de aportes para el Sostenimiento de los beneficios a los usuarios $61.039.000 (a cada una), y Boleto Educativo Gratuito Municipal del mes de septiembre $50.576.605,73 (a cada una).