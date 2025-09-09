Uno Entre Rios | La Provincia | Paraná

Paraná: quinto día sin colectivos urbanos por paro de choferes

9 de septiembre 2025 · 16:53hs
Los usuarios del transporte público de pasajeros en Paraná continúan sin servicio de colectivos urbanos debido a un paro de choferes que ya lleva cinco días consecutivos. La medida de fuerza comenzó en el primer minuto del viernes, cuando la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional Entre Ríos resolvió suspender la concurrencia a los lugares de trabajo tras una nueva demora en el pago de salarios.

Encuentro sin avances en Paraná

Este martes, autoridades provinciales y representantes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) llevaron a cabo un encuentro para buscar soluciones al conflicto salarial, pero no hubo avances. “No hubo definiciones ni propuestas inmediatas” por parte de las autoridades, lo que ratificó la continuidad de la medida que afecta a miles de usuarios en la capital entrerriana, expresaron.

Es de recordar que el paro afecta a las líneas urbanas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16 y 23, cuya concesión la tiene Buses Paraná (que integran las firmas Mariano Moreno y Ersa Urbano). El conflicto se desató luego de que los trabajadores percibieran solo el 50% de sus haberes correspondientes al mes de agosto. UTA había advertido que esperaría hasta las 18 del viernes para que la empresa depositara el resto de los sueldos, pero al no concretarse el pago, se decidió continuar con la medida.

En tanto, las líneas del área metropolitana que conectan Paraná con localidades vecinas circulan con normalidad. Estas son operadas principalmente por Ersa Urbano S.A. y no están incluidas en la medida de fuerza.

