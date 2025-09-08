Uno Entre Rios | La Provincia | Paraná

Paraná: cuarto día sin colectivos urbanos por paro de choferes

Paraná sigue sin colectivos urbanos por cuarto día consecutivo debido a un paro de choferes que reclaman el pago completo de sus sueldos.

8 de septiembre 2025 · 08:47hs
Los usuarios del transporte público de pasajeros en Paraná continúan sin servicio de colectivos urbanos debido a un paro de choferes que ya lleva cuatro días consecutivos. La medida de fuerza comenzó en el primer minuto del viernes, cuando la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional Entre Ríos resolvió suspender la concurrencia a los lugares de trabajo tras una nueva demora en el pago de salarios.

El paro afecta a las líneas urbanas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16 y 23, cuya concesión la tiene Buses Paraná (que integran las firmas Mariano Moreno y Ersa Urbaono). El conflicto se desató luego de que los trabajadores percibieran solo el 50% de sus haberes correspondientes al mes de agosto. UTA había advertido que esperaría hasta las 18 del viernes para que la empresa depositara el resto de los sueldos, pero al no concretarse el pago, se decidió continuar con la medida.

LEER MÁS: Continúa el paro de colectivos en Paraná y solo circulan las líneas del área metropolitana

En tanto, las líneas del área metropolitana que conectan Paraná con localidades vecinas circulan con normalidad. Estas son operadas principalmente por Ersa Urbano S.A. y no están incluidas en la medida de fuerza. Entre ellas se encuentran:

-Línea 4: Conecta con San Benito.

-Línea 6: Conecta con Oro Verde.

-Línea 12: Conecta con Oro Verde.

-Línea 15: Conecta con Oro Verde.

-Línea 17: Une Ciudad Universitaria (Oro Verde) con Colonia Avellaneda.

-Línea 20: Conecta con San Benito.

-Línea 22: Llega a San Benito y Colonia Avellaneda.

-Línea 24: Conecta con Villa Fontana.

Por el momento, no hay novedades sobre una posible solución al conflicto, y la incertidumbre crece entre los usuarios que dependen del transporte urbano para movilizarse diariamente.

