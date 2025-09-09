La Municipalidad de Paraná intimó a las prestatarias del transporte urbano.

Pese a recibir más de 223 millones en aportes, las empresas cortaron el servicio. La Municipalidad exige su restitución inmediata o iniciará acciones legales.

La Municipalidad de Paraná intimó formalmente a las empresas Transporte Mariano Moreno S.R.L., ERSA Urbano S.A. y Buses Paraná a cumplir con el contrato de concesión y restituir de manera inmediata el servicio de transporte urbano de pasajeros en la ciudad, luego de los procesos administrativos correspondientes y tras cinco días sin servicio.

El Estado municipal ratifica que cumplió en tiempo y forma con los aportes correspondientes al financiamiento del sistema. Tal como se informó, el 4 de septiembre de 2025 se transfirieron 223.231.211 de pesos a favor de las empresas Ersa Urbano y Mariano Moreno (111.615.606 a cada una) en concepto de aportes para el Sostenimiento de los beneficios a los usuarios $61.039.000 (a cada una), y Boleto Educativo Gratuito Municipal del mes de septiembre $50.576.605,73 (a cada una).

La Municipalidad exige la reanudación inmediata del transporte urbano

Colectivo (1).jpeg

Pese a estos pagos, las prestatarias interrumpieron durante cinco días consecutivos el servicio, afectando a miles de ciudadanos, particularmente estudiantes y trabajadores del área urbana de Paraná.

Desde el Municipio se remarcó que no existe motivo justificable para el incumplimiento del servicio establecido en el contrato con la prestataria; y que, de no restituirse inmediatamente el servicio, se iniciarán acciones civiles y penales por la afectación a un servicio público esencial.