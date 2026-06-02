ChangoMás vuelve atrás el precio de más de 200 productos a valores de 2025

La cadena lanzó "Precios hoy, del 2025", una canasta de productos de primera necesidad cuyos precios de góndola se retrotraen a los valores del año pasado. La iniciativa abarca más de 200 artículos esenciales y llega en un contexto en que la inflación acumulada del período supera el 32%.

La cadena lanzó "Precios hoy, del 2025", una canasta de productos de primera necesidad cuyos precios de góndola se retrotraen a los valores del año pasado. La iniciativa abarca más de 200 artículos esenciales y llega en un contexto en que la inflación acumulada del período supera el 32%.

La cadena lanzó "Precios hoy, del 2025", una canasta de productos de primera necesidad cuyos precios de góndola se retrotraen a los valores del año pasado. La iniciativa abarca más de 200 artículos esenciales.

ChangoMâs y www.MasOnline.com.ar lanzaron “Precios hoy, del 2025”, una iniciativa que busca facilitar el acceso a más de 200 productos a valores referenciales del año 2025, contribuyendo así a generar un ahorro tangible en las compras de todos los días.

Durante todo junio, vuelven los precios del pasado como una alternativa en la estrategia de ahorro de los clientes que eligen ChangoMâs y www.MasOnline.com.ar. Entre las categorías alcanzadas, se encuentra una amplia gama de productos de primera necesidad en categorías de almacén, perfumería, limpieza, frescos, bebidas, así como también artículos de tecnología y pequeño electro.

Ante a la puesta en marcha de esta nueva propuesta, Juan Pablo Irrera, Country Manager de GDN Argentina (ChangoMâs) sostuvo que “frente a un contexto complejo para el consumo, redoblamos nuestro compromiso con iniciativas que revaloricen el poder adquisitivo de las familias en todo el país. Este programa (a diferencia de otras iniciativas existentes en el mercado que solo contienen aumentos futuros), vuelve el precio atrás como parte de un compromiso por acompañar a los consumidores con propuestas de impacto real en su economía cotidiana”.

“Precios hoy, del 2025” aplica tanto para compras en las tiendas físicas ChangoMâs como así también para las compras digitales realizadas en www.MasOnline.com.ar.

ChangoMâs y www.MasOnline.com.ar asumen el compromiso, a lo largo y ancho de todo el país, de desarrollar estrategias que ayuden a conectar con cada uno de los clientes y sus necesidades, desde una experiencia de compra cercana, personalizada, atractiva y sostenible en el tiempo.

ChangoMas

Acerca de GDN Argentina

GDN Argentina es el noveno principal empleador privado del país, con más de 8.600 empleados directos en 93 tiendas, distribuidas en 21 provincias del territorio nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la actualidad, la compañía opera diferentes formatos, bajo las marcas Hiper ChangoMâs, ChangoMâs, Super ChangoMâs, Punto Mayorista y su plataforma de eCommerce MâsOnline, además de dos nuevas unidades de negocio bajo el nombre de MâsFarma y MâsAutocenter. Asimismo, GDN Argentina cuenta con un Centro de Distribución propio, ubicado en la localidad de Moreno (provincia de Buenos Aires) y 3 centros productivos de panificados, carnes y feteados, este último certificado bajo norma FSSC22000.