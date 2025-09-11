Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Salario docente: Entre Ríos entre las cinco provincias con salarios más bajos

Entre Ríos se encuentra entre las provincias con sueldos docentes más bajos de Argentina, según el Informe Indicativo del Salario Docente

11 de septiembre 2025 · 11:16hs
Día del maestro: Entre Ríos se encuentra entre las provincias con sueldos docentes más bajos de Argentina

Día del maestro: Entre Ríos se encuentra entre las provincias con sueldos docentes más bajos de Argentina, según el Informe Indicativo del Salario Docente
Salario docente: Entre Ríos entre las cinco provincias con salarios más bajos

Foto: APF
Salario docente: Entre Ríos entre las cinco provincias con salarios más bajos

Según el Informe Indicativo del Salario Docente, Entre Ríos se encuentra entre las provincias con sueldos más bajos de Argentina junto a provincias del norte. En el otro extremo se encuentran las provincias patagónicas.

En el Día del maestro, los números del informe funcionan como un recordatorio de que, más allá de los discursos, el reconocimiento a la tarea docente todavía está fuertemente condicionado por las políticas salariales y las educativas, en detrimento del rendimiento de los alumnos y su proyección a futuro.

el renaper habilito nuevas vias para verificar pasaportes defectuosos

El Renaper habilitó nuevas vías para verificar pasaportes defectuosos

En Entre Ríos los docentes podrán capacitarse en salud mental y bienestar. 

Entre Ríos: docentes podrán capacitarse en salud mental y bienestar

Luego del veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario un vistazo a las escalas salariales de los maestros revela que siguen lejos de la canasta básica. Brechas entre provincias y el ajuste en el presupuesto educativo marcan el escenario.

  • Catamarca: $663.920 (el más bajo del país)
  • San Juan: $731.254
  • Misiones: alrededor de $740.000
  • Entre Ríos: $852.288
  • Corrientes: $852.381
Entre Rios

En tanto los salarios más altos se encuentran en el sur del país y en la Patagonia, donde la incidencia del costo de vida y los adicionales regionales empujan los haberes por encima del promedio nacional:

  • Tierra del Fuego: $1.330.376 (el más alto del país)
  • Santa Cruz: alrededor de $1.300.000
  • Neuquén: $1.300.000 (con el sueldo básico más alto a nivel nacional)
  • Río Negro: $1.184.371
  • La Pampa: $965.725

Provincias con mayores aumentos de salario docente

El informe también midió la evolución de los sueldos al momento de su publicación. De este modo, las jurisdicciones que mostraron mayor porcentaje de recomposición salarial son:

  • Santiago del Estero: +181%
  • Mendoza: +102%
  • San Juan: +102%
  • Jujuy: +96%
  • Tierra del Fuego: +87%

Brechas salariales

Las diferencias son notorias: mientras un maestro fueguino con 10 años de antigüedad supera la cifra de $1.300.000, su par catamarqueño apenas llega a los $660.000. Las cifras no solo marcan un contraste regional, sino que también impacta en la oferta para atraer y retener docentes, en un contexto donde la educación sigue siendo una de las principales demandas sociales.

Informe Indicativo del Salario Docente (1° trimestre 2025)

Entre Ríos Salario docente Argentina día del maestro
Noticias relacionadas
El Puerto Ibicuy deberá presentar un informe por la situación.

La Justicia Federal le pidió informes al Puerto Ibicuy por el depósito de azufre

La Peña Los Clásicos dejando en claro que son unos fanáticos.

Fanáticos ya acampan para esperar a las TC Pick Up en Paraná

Ingresó a la Legislatura un proyecto para regular los monopatines eléctricos en Entre Ríos.

Ingresó a la Legislatura un proyecto para regular los monopatines eléctricos en Entre Ríos

Este miércoles se cumple un nuevo aniversario de la creación formal de la provincia de Entre Ríos, cuya creación fue el 10 de septiembre de 1814.

Entre Ríos cumple 211 años desde su creación

Ver comentarios

Lo último

Para ir agendando: FIFA oficializó los horarios de los partidos del Mundial

Para ir agendando: FIFA oficializó los horarios de los partidos del Mundial

Docentes y no docentes universitarios, van al paro en rechazo al veto de Javier Milei 

Docentes y no docentes universitarios, van al paro en rechazo al veto de Javier Milei 

Paraná prepara un Festival de Arte Joven para la primavera

Paraná prepara un Festival de Arte Joven para la primavera

Ultimo Momento
Para ir agendando: FIFA oficializó los horarios de los partidos del Mundial

Para ir agendando: FIFA oficializó los horarios de los partidos del Mundial

Docentes y no docentes universitarios, van al paro en rechazo al veto de Javier Milei 

Docentes y no docentes universitarios, van al paro en rechazo al veto de Javier Milei 

Paraná prepara un Festival de Arte Joven para la primavera

Paraná prepara un Festival de Arte Joven para la primavera

Salario docente: Entre Ríos entre las cinco provincias con salarios más bajos

Salario docente: Entre Ríos entre las cinco provincias con salarios más bajos

Los Vermichelis, delivery de cuentos llegan a la Sala Saltimbanquis

"Los Vermichelis, delivery de cuentos" llegan a la Sala Saltimbanquis

Policiales
La Paz: una familia atacó la vivienda de una mujer y secuestraron todo tipo de armas

La Paz: una familia atacó la vivienda de una mujer y secuestraron todo tipo de armas

Asesinaron a un hombre en Basavilbaso

Asesinaron a un hombre en Basavilbaso

Un camión chocó contra una cabina de peaje en la Autovía 14

Un camión chocó contra una cabina de peaje en la Autovía 14

Mendoza: la alumna atrincherada en una escuela de La Paz entregó el arma

Mendoza: la alumna atrincherada en una escuela de La Paz entregó el arma

Enviaron por 60 días a la Unidad Penal al principal acusado del crimen en barrio Capibá

Enviaron por 60 días a la Unidad Penal al principal acusado del crimen en barrio Capibá

Ovación
Francesca Lyardet: la niña que combina pasión y velocidad

Francesca Lyardet: la niña que combina pasión y velocidad

Para ir agendando: FIFA oficializó los horarios de los partidos del Mundial

Para ir agendando: FIFA oficializó los horarios de los partidos del Mundial

APB: el clásico quedó para Estudiantes

APB: el clásico quedó para Estudiantes

Martín Chervo fue elegido el MVP de la Semana 6 de la Liga Provincial

Martín Chervo fue elegido el MVP de la Semana 6 de la Liga Provincial

Briatore ve con buenos ojos la continuidad de Franco Colapinto en Alpine para el 2026

Briatore ve con buenos ojos la continuidad de Franco Colapinto en Alpine para el 2026

La provincia
Paraná prepara un Festival de Arte Joven para la primavera

Paraná prepara un Festival de Arte Joven para la primavera

Salario docente: Entre Ríos entre las cinco provincias con salarios más bajos

Salario docente: Entre Ríos entre las cinco provincias con salarios más bajos

Harán la 20° peregrinación en bicicleta desde Conscripto Bernardi hasta San Nicolás

Harán la 20° peregrinación en bicicleta desde Conscripto Bernardi hasta San Nicolás

Bordet repudió el veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario

Bordet repudió el veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario

Entre Ríos: docentes podrán capacitarse en salud mental y bienestar

Entre Ríos: docentes podrán capacitarse en salud mental y bienestar

Dejanos tu comentario