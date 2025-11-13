Caso Jazmín González: "No tengo dudas que un jurado popular condenará a Yamil Cabrera"

Este miércoles se conoció que la Justicia dispuso 90 días de prisión preventiva para Yamil Cabrera, principal acusado del homicidio de Jazmín González, la adolescente de 16 años asesinada el pasado 19 de octubre en el barrio Bajada Grande de Paraná. La decisión fue adoptada por la jueza Marina Barbagelata, quien ordenó además que el imputado sea trasladado a una unidad penal fuera de Paraná por razones de seguridad, luego de ser evaluado por los médicos forenses.

El abogado Boris Cohen, representante de la familia de la víctima, dialogó sobre la resolución con La Mañana de La Red (88.7) y aseguró que acompañan la medida judicial: “Nosotros compartimos los fundamentos de la fiscalía y el término que la jueza dictó de prisión preventiva, el máximo que se prevé en el Código Procesal Penal. También estuvimos de acuerdo con la defensa, pero necesitábamos el aval del juez de garantía y en esa audiencia el fiscal relató el hecho tal como se le imputa a Cabrera y quedó formalmente sujeto a este proceso. Esta medida cautelar se va a extender por 90 días, hasta febrero. Creo que con el material que el fiscal Laureano Dato ha reunido, en ese plazo estaría en condiciones de solicitar la elevación a juicio”.

Boris Cohen, abogado de la familia de Jazmín González

Cohen detalló además cómo se habría desarrollado el crimen que conmocionó a la ciudad: “Hubo una fiesta que tuvo una convocatoria abierta a través de las redes y Jazmín estaba en su casa. Sus padres se fueron a dormir, era sábado, y ella se quedó mirando el teléfono. Cerca de las dos de la mañana, Manrique —que manejaba la moto y también está detenido e imputado por tentativa de homicidio— la fue a buscar y la llevó a la fiesta. Allí hubo un altercado con el grupo de amigos de Manrique, y cuando se retiran en moto, otros chicos le tiran con una botella o una piedra a Cabrera. Cabrera responde a los tiros con un arma calibre 38 y uno de los disparos impacta en Jazmín, que cruzaba en la moto con Manrique”.

“Lo que se puede ver en las imágenes es que Cabrera dispara contra el grupo con el que habían peleado y la moto se atraviesa en su línea de tiro; el proyectil impacta en la frente de Jazmín. Es un hecho tremendo. Cuando ella cae, Manrique se incorpora y también efectúa disparos. Cabrera se baja de la moto y continúa tirando. Todo eso quedó filmado. Después, un tercero, Gómez, ocultó las armas en su casa, y fueron encontradas tras un allanamiento de la división Homicidios”, agregó.

Yamil Cabrera, con condena segura

Respecto del avance de la causa, Cohen indicó que las pruebas se consolidan: “No solo basta con el video, también necesitamos los testimonios de las personas para afianzar esa prueba. Están las pericias balísticas y los análisis de los teléfonos. Hasta ahora declararon unas 12 personas y falta un testigo más que pedimos citar”.

Finalmente, con convicción, el abogado sostuvo que el caso será contundente cuando llegue a juicio: “Yo creo que en un juicio por jurado, el jurado no va a dudar en condenarlo. Por mi experiencia en casos similares, donde han querido agredir a una persona y han terminado matando a otra, las penas han sido de 16 años de prisión”.

La causa avanza mientras la familia de Jazmín espera justicia por la joven que perdió la vida en una madrugada de violencia absurda.