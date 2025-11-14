Uno Entre Rios | La Provincia | lluvias

Alerta amarilla por lluvias y tormentas en el oeste provincial

El SMN emitió un alerta por lluvias y tormentas fuertes para la noche del sábado en el oeste de la provincia, con posibles granizo y ráfagas de hasta 90 km/h.

14 de noviembre 2025 · 12:04hs
Foto UNO/Liliana Bonarrigo

El área de Defensa Civil de la provincia informó que el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para el oeste del territorio provincial, por lluvias y tormentas para este sábado por la noche. La zona abarca los departamentos Gualeguay, Victoria, Villaguay, Nogoyá, Diamante, Paraná y La Paz.

El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo e intensas ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Precauciones

Desde la provincia instan a la población a tomar los recaudos necesarios, por lo que se recomienda no sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra. Evitar actividades al aire libre. No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Además, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas. Estar atentos ante la posible caída de granizo. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

