Anses auditó la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos

Con el objetivo de avanzar en las acciones de control previsional, un equipo técnico de Anses realizó una auditoría en la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.

13 de noviembre 2025 · 17:23hs
Un equipo técnico de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) realizó una auditoría en la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, en el marco del convenio bilateral de financiamiento entre la provincia y la Nación.

Sobre la auditoría de la Anses

La tarea se llevó adelante conforme al cronograma acordado entre ambas jurisdicciones, en base al convenio bilateral de financiamiento y de acuerdo con la normativa nacional vigente.

Durante tres días, se efectuó una revisión exhaustiva del trabajo técnico desarrollado por ambas partes en materia de intercambio de información. Además, se ratificó la validez del convenio suscripto y del cronograma de auditorías de los períodos pendientes que el gobierno nacional debe regularizar con la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos (Cjper).

Explicaciones desde la Caja de Jubilaciones

Al respecto, el presidente de la Cjper, Gastón Bagnat, expresó: “Desde nuestra gestión venimos implementando procesos de auditoría interna sistemática en la Caja, con el claro propósito de reducir el déficit y asegurar la continuidad del sistema para nuestros jubilados y pensionados. Esta auditoría de Anses es una prueba más de que podemos avanzar en transparencia, control y ordenamiento financiero, generando condiciones para que los fondos públicos se gestionen con eficiencia y responsabilidad”.

Asimismo, Bagnat agregó que “nuestro objetivo es claro. Lograr que la Caja opere de manera sustentable, con aportes y beneficios equilibrados, salvaguardando el derecho de nuestros afiliados a recibir sus haberes en tiempo y forma. Este tipo de controles externos e internos nos ayuda a detectar mejoras, corregir desvíos y avanzar en una gestión previsional moderna y sólida”.

Finalmente, el titular del organismo destacó: “Hacemos un llamado a todas las áreas involucradas, tanto estatales como gremiales y municipales, a acompañar este proceso de transparencia y colaboración institucional, reforzando el compromiso de mantener un sistema previsional viable, que ofrezca seguridad y confianza a quienes ya han dedicado su vida al servicio público”.

