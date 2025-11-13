Tres personas fueron detenidas durante la tarde del miércoles en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Provincial N° 10.566 (Narcomenudeo). Las aprehensiones se produjeron tras dos allanamientos en Gualeguaychú.
Tres detenidos y secuestro de droga y dinero en operativos antidroga en Gualeguaychú
Tres personas fueron detenidas en Gualeguaychú durante dos allanamientos donde la Policía secuestró cocaína, marihuana y más de $500.000 en efectivo.
Los procedimientos se realizaron entre las 18:45 y las 23, bajo las órdenes del Juzgado de Garantías y Transición N° 1, a cargo de la Dra. Natalia Lorena Céspedes, y con la intervención de la fiscal Emilce Rivollier.
Como resultado de los operativos, se logró el secuestro de 39 envoltorios de cocaína, varios envoltorios de marihuana, $514.440 en efectivo, además de municiones de distintos calibres, teléfonos celulares, recortes varios y otros elementos de interés para la investigación.
Detenidos
Asimismo, fueron detenidas tres personas —dos hombres y una mujer—, quienes quedaron incomunicados y a disposición de la Justicia, mientras que otras dos personas fueron identificadas por su presunta vinculación con la causa.
LEER MÁS: Megaoperativo en Concordia con 54 allanamientos y 16 detenciones
En los allanamientos participaron de manera conjunta distintas áreas de la Policía de Entre Ríos, entre ellas las Divisiones Drogas Peligrosas y Grupos Especiales de las Jefaturas Departamentales Gualeguaychú y Gualeguay, junto con la División Investigaciones e Inteligencia Criminal y la Dirección de Delitos Rurales, que también incautaron una escopeta, herramientas y catorce aves de diferentes especies.