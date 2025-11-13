Uno Entre Rios | Policiales | detenidos

Tres detenidos y secuestro de droga y dinero en operativos antidroga en Gualeguaychú

Tres personas fueron detenidas en Gualeguaychú durante dos allanamientos donde la Policía secuestró cocaína, marihuana y más de $500.000 en efectivo.

13 de noviembre 2025 · 10:16hs
Tres personas fueron detenidas durante la tarde del miércoles en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Provincial N° 10.566 (Narcomenudeo). Las aprehensiones se produjeron tras dos allanamientos en Gualeguaychú.

Los procedimientos se realizaron entre las 18:45 y las 23, bajo las órdenes del Juzgado de Garantías y Transición N° 1, a cargo de la Dra. Natalia Lorena Céspedes, y con la intervención de la fiscal Emilce Rivollier.

Las autoridades de la justicia local y provincial asistieron a los operativos llevados a cabo durante las últimas horas.

Como resultado de los operativos, se logró el secuestro de 39 envoltorios de cocaína, varios envoltorios de marihuana, $514.440 en efectivo, además de municiones de distintos calibres, teléfonos celulares, recortes varios y otros elementos de interés para la investigación.

Detenidos

Asimismo, fueron detenidas tres personas —dos hombres y una mujer—, quienes quedaron incomunicados y a disposición de la Justicia, mientras que otras dos personas fueron identificadas por su presunta vinculación con la causa.

En los allanamientos participaron de manera conjunta distintas áreas de la Policía de Entre Ríos, entre ellas las Divisiones Drogas Peligrosas y Grupos Especiales de las Jefaturas Departamentales Gualeguaychú y Gualeguay, junto con la División Investigaciones e Inteligencia Criminal y la Dirección de Delitos Rurales, que también incautaron una escopeta, herramientas y catorce aves de diferentes especies.

