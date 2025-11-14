Uno Entre Rios | Ovación | Juliette Duhaime

La paranaense Juliette Duhaime, campeona mundial tras un final de película

Juliette Duhaime logró un histórico título mundial en Race Técnico de SUP tras un final épico, dando a Argentina un oro inolvidable en El Salvador.

14 de noviembre 2025 · 13:23hs
La paranaense Juliette Duhaime

La paranaense Juliette Duhaime, campeona mundial tras un final de película.

Juliette Duhaime escribió una página imborrable para el deporte argentino al consagrarse campeona del mundo en la prueba Race Técnico de Stand Up Paddle, en El Salvador.

La paranaense se quedó con el oro tras superar por apenas un segundo a la boricua Mariecarmen Rivera, en una de las llegadas más vibrantes que recuerde un Mundial de la disciplina.

Se acabó el sueño mundialista: Argentina Sub 17 fue eliminada 5-4 en penales por México.

Se acabó el sueño mundialista: Argentina Sub 17 fue eliminada 5-4 en penales por México

La Selección Argentina cerró el año con victoria 2-0 frente a Angola.

La Selección Argentina cerró el año con victoria 2-0 frente a Angola

LEER MÁS: La Selfie: Juliette Duhaime

La paranaense Duhaime, protagonista de una definición para la historia

Embed

La definición fue digna de película: dos atletas igualadas, una ola que las derriba, las tablas que quedan atrás y una carrera que deja de ser solo sobre el agua para convertirse en un desafío de natación, resistencia y corazón. De esa escena dramática, emergió enorme la figura de Duhaime, que terminaría haciendo flamear la bandera argentina en lo más alto del podio.

Rivera llegaba como gran favorita en la categoría Race Técnico, pero pocos imaginaban que encontraría enfrente a una Duhaime inspirada en la hora más importante.

La final fue tan pareja que todo se resolvió por detalles: Duhaime cruzó la meta en 20:08 y Rivera en 20:09, en un cierre tan ajustado que ambas debieron mirar a los jueces para saber quién había ganado.

España completó un podio de altísimo nivel con Alba Frey y Duna Gordillo, que obtuvieron el bronce y el cobre, respectivamente.

La prueba comenzó intensa desde el primer intercambio de olas. En ese tramo inicial, tanto Duhaime como Rivera quedaron relegadas al tercer y cuarto puesto, detrás de las españolas, que aprovecharon mejor las primeras secciones del mar. Sin embargo, una serie de olas en El Sunzal devolvió a la paranaense y a la caribeña a la pelea, encarando juntas la última vuelta en un virtual empate.

La definición fue electrizante: al tomar la ola final para salir del agua y correr hacia la meta, ambas cayeron y debieron abandonar sus tablas. Desde allí, todo fue nado desesperado y luego un sprint sobre la arena. Duhaime corrió firme, mientras Rivera intentaba recuperar terreno tras la caída. Entraron casi juntas al tramo final y el resultado quedó en manos del reloj oficial.

El veredicto fue contundente: 20:08 contra 20:09. Un segundo que vale un título mundial.

Con este triunfo, Juliette Duhaime se convierte en la nueva campeona del mundo de Stand Up Paddle - Race Técnico, un logro histórico para Argentina en una disciplina que crece a pasos agigantados en la región.

Juliette Duhaime Mundial SUP
Noticias relacionadas
Urquiza de Santa Elena ganó todos los partidos de la Primer Fase de la Liga Provincial y quiere seguir de racha.

Liga Provincial: se abren las llaves de los octavos de final

Argentina, con Messi desde el arranque, juega ante Angola

Argentina, con Messi desde el arranque, juega ante Angola

La AFA confirmó fecha y estadio para la final del Clausura y el Trofeo de Campeones

La AFA confirmó fecha y estadio para la final del Clausura y el Trofeo de Campeones

Unión explicó el allanamiento a Cristian Tarragona por una causa internacional

Unión explicó el allanamiento a Cristian Tarragona por una causa internacional

Ver comentarios

Lo último

AMET. Lanzamiento de la Lista N° 5 Alternativa Docente

AMET. Lanzamiento de la Lista N° 5 "Alternativa Docente"

Se acabó el sueño mundialista: Argentina Sub 17 fue eliminada 5-4 en penales por México

Se acabó el sueño mundialista: Argentina Sub 17 fue eliminada 5-4 en penales por México

La paranaense Juliette Duhaime, campeona mundial tras un final de película

La paranaense Juliette Duhaime, campeona mundial tras un final de película

Ultimo Momento
AMET. Lanzamiento de la Lista N° 5 Alternativa Docente

AMET. Lanzamiento de la Lista N° 5 "Alternativa Docente"

Se acabó el sueño mundialista: Argentina Sub 17 fue eliminada 5-4 en penales por México

Se acabó el sueño mundialista: Argentina Sub 17 fue eliminada 5-4 en penales por México

La paranaense Juliette Duhaime, campeona mundial tras un final de película

La paranaense Juliette Duhaime, campeona mundial tras un final de película

La Selección Argentina cerró el año con victoria 2-0 frente a Angola

La Selección Argentina cerró el año con victoria 2-0 frente a Angola

Desde agosto, se perdieron más de 13.000 puestos de trabajo

Desde agosto, se perdieron más de 13.000 puestos de trabajo

Policiales
Un hombre murió tras la picadura de una avispa en Concordia

Un hombre murió tras la picadura de una avispa en Concordia

Video: conductor se grabó a 170 km/h junto a su hijo sin cinturón de seguridad

Video: conductor se grabó a 170 km/h junto a su hijo sin cinturón de seguridad

Detuvieron al principal prófugo por el robo comando a una estación de servicio de Chajarí

Detuvieron al principal prófugo por el robo comando a una estación de servicio de Chajarí

Tres detenidos y secuestro de droga y dinero en operativos antidroga en Gualeguaychú

Tres detenidos y secuestro de droga y dinero en operativos antidroga en Gualeguaychú

Caso Jazmín González: No tengo dudas que un jurado popular condenará a Yamil Cabrera

Caso Jazmín González: "No tengo dudas que un jurado popular condenará a Yamil Cabrera"

Ovación
La Selección Argentina cerró el año con victoria 2-0 frente a Angola

La Selección Argentina cerró el año con victoria 2-0 frente a Angola

Se acabó el sueño mundialista: Argentina Sub 17 fue eliminada 5-4 en penales por México

Se acabó el sueño mundialista: Argentina Sub 17 fue eliminada 5-4 en penales por México

Liga Provincial: se abren las llaves de los octavos de final

Liga Provincial: se abren las llaves de los octavos de final

La AFA confirmó fecha y estadio para la final del Clausura y el Trofeo de Campeones

La AFA confirmó fecha y estadio para la final del Clausura y el Trofeo de Campeones

La paranaense Juliette Duhaime, campeona mundial tras un final de película

La paranaense Juliette Duhaime, campeona mundial tras un final de película

La provincia
El Papa León XIV recibió al obispo de Gualeguaychú en el Vaticano

El Papa León XIV recibió al obispo de Gualeguaychú en el Vaticano

Alerta amarilla por lluvias y tormentas en el oeste provincial

Alerta amarilla por lluvias y tormentas en el oeste provincial

El séptimo hijo entrerriano que Milei reconoció como ahijado presidencial

El séptimo hijo entrerriano que Milei reconoció como ahijado presidencial

Cementerio Municipal de Paraná: la ciudad de los muertos, espejo de la realidad social

Cementerio Municipal de Paraná: la ciudad de los muertos, espejo de la realidad social

La Abadía del Niño Dios: un faro de silencio y trabajo en Victoria

La Abadía del Niño Dios: un faro de silencio y trabajo en Victoria

Dejanos tu comentario