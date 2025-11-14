La paranaense Juliette Duhaime, campeona mundial tras un final de película.

Juliette Duhaime logró un histórico título mundial en Race Técnico de SUP tras un final épico, dando a Argentina un oro inolvidable en El Salvador.

Juliette Duhaime escribió una página imborrable para el deporte argentino al consagrarse campeona del mundo en la prueba Race Técnico de Stand Up Paddle , en El Salvador.

La paranaense se quedó con el oro tras superar por apenas un segundo a la boricua Mariecarmen Rivera, en una de las llegadas más vibrantes que recuerde un Mundial de la disciplina.

La paranaense Duhaime, protagonista de una definición para la historia

Embed En El Sunzal , Julliete Duhaime se consagró campeona del mundo en carrera técnica tras superar en la definición a la boricua Mariecarmen Rivera por menos de un segundo#SurfCity#ISASurfing Video @dukesurfs pic.twitter.com/lAZNp3lJzI — Identidad Deportiva (@idendeportiva) November 14, 2025

La definición fue digna de película: dos atletas igualadas, una ola que las derriba, las tablas que quedan atrás y una carrera que deja de ser solo sobre el agua para convertirse en un desafío de natación, resistencia y corazón. De esa escena dramática, emergió enorme la figura de Duhaime, que terminaría haciendo flamear la bandera argentina en lo más alto del podio.

Rivera llegaba como gran favorita en la categoría Race Técnico, pero pocos imaginaban que encontraría enfrente a una Duhaime inspirada en la hora más importante.

La final fue tan pareja que todo se resolvió por detalles: Duhaime cruzó la meta en 20:08 y Rivera en 20:09, en un cierre tan ajustado que ambas debieron mirar a los jueces para saber quién había ganado.

España completó un podio de altísimo nivel con Alba Frey y Duna Gordillo, que obtuvieron el bronce y el cobre, respectivamente.

La prueba comenzó intensa desde el primer intercambio de olas. En ese tramo inicial, tanto Duhaime como Rivera quedaron relegadas al tercer y cuarto puesto, detrás de las españolas, que aprovecharon mejor las primeras secciones del mar. Sin embargo, una serie de olas en El Sunzal devolvió a la paranaense y a la caribeña a la pelea, encarando juntas la última vuelta en un virtual empate.

La definición fue electrizante: al tomar la ola final para salir del agua y correr hacia la meta, ambas cayeron y debieron abandonar sus tablas. Desde allí, todo fue nado desesperado y luego un sprint sobre la arena. Duhaime corrió firme, mientras Rivera intentaba recuperar terreno tras la caída. Entraron casi juntas al tramo final y el resultado quedó en manos del reloj oficial.

El veredicto fue contundente: 20:08 contra 20:09. Un segundo que vale un título mundial.

Con este triunfo, Juliette Duhaime se convierte en la nueva campeona del mundo de Stand Up Paddle - Race Técnico, un logro histórico para Argentina en una disciplina que crece a pasos agigantados en la región.