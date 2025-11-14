Uno Entre Rios | El País | trabajo

Desde agosto, se perdieron más de 13.000 puestos de trabajo

En 2025 se profundizó la destrucción del empleo formal, con fuertes caídas en los asalariados y un aumento del monotributo.

14 de noviembre 2025 · 12:34hs
Desde agosto, se perdieron más de 13.000 puestos de trabajo

En una radiografía del desempeño del empleo durante 2025, se observa una aceleración de la destrucción del trabajo formal: en solo ocho meses ya hubo seis caídas. De hecho, en agosto pasado se perdieron 13.062 puestos registrados, en la medición desestacionalizada, entre el sector privado, público y casas particulares; mientras que dentro del régimen del monotributo se contabilizaron 5.539 nuevos inscriptos. Vale destacar que por aquel mes, las tasas de interés comenzaron a moverse con una fuerte volatilidad tras la eliminación de las LEFIs y el crédito comenzó a frenarse.

De esos 13.062 puestos de trabajo que se perdieron, unos 10.555 fueron del segmento privado, que sufrió la mayor caída, mientras que otros 1.735 correspondieron al sector público y 772, a casas particulares. Aunque el monotributo tuvo 5.539 nuevos inscriptos, según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

En el gobierno de Javier Milei, es decir desde noviembre de 2023, la destrucción de puestos de trabajo alcanzó los 223.796 puestos, lo que implica una caída de 2,2% en el total de asalariados. La baja más pronunciada fue la de trabajadores de casas particulares, donde la cantidad de empleadas se comprimió un 5,3% (-24.714 puestos); seguido del sector privado, con una caída de 2,2% (-138.573 puestos) y del público 1,7% (-60.509 puestos).

En ese período, la cantidad de inscriptos en monotributo creció un 6% (+121.740 nuevos inscriptos). Es decir que, poco más de la mitad de los puestos de trabajo que se perdieron en condiciones formales, con porte jubilatorio, obra social y vacaciones pagas; se reconvirtieron en empleos con menores derechos.

Trabajadores Reforma laboral

Empleo durante 2025

En los primeros ocho meses del año, los datos de actividad que difundió el INDEC mostraron un estancamiento de la economía, en un contexto de bajos salarios reales, tasas de interés volátiles e incertidumbre preelectoral. Si bien en agosto, la actividad rebotó levemente un 0,3% en la serie desestacionalizada, el dato fue menor a los observados entre diciembre del año pasado y mayo de este año (con excepción de marzo).

En esa línea, los salarios reales registrados aún continuaban debajo del promedio de noviembre 2023, donde estaban en un nivel bajo. En agosto, se posicionaban un 4,74% real debajo de la llegada de Milei, según consignó Ámbito Financiero.

"La dinámica en el sector privado es preocupante. Luego de la fuerte caída en el primer semestre de 2024 había comenzado una leve recuperación. Este rebote se frenó a comienzos de 2025 y a partir de junio empezó una nueva fase de destrucción", analizó el economista Luis Campos, quien además es investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA - Autónoma.

En el sector privado, el retroceso es más pronunciado aún tomando los datos frente a agosto de 2023: en los últimos dos años se perdieron 177.648 puestos de trabajo y se ubica en niveles por debajo de 2015. La industria manufacturera fue por lejos la que más se retrajo con 47.319 puestos menos (-3,95%).

Respecto al sector público, Campos destaca que parece que la motosierra en el empleo estatal está "encontrando un piso, al menos por ahora". "Si bien en agosto volvió a caer, fue un retroceso marginal y está relativamente estabilizado desde febrero", subrayó.

¿Qué se espera hacia adelante?

Los datos que anticipa la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) no muestra ninguna señal de recuperación del empleo formal en el corto plazo, incluso en los grandes aglomerados urbanos también mostró una perspectiva negativa.

"De cara al futuro la evolución del empleo formal va a ser una de las variables a seguir en detalle. Lo único que sabemos es que si la economía no repunta, el empleo no va a crecer, por más modificaciones regresivas que se impulsen en la legislación laboral. Por lo pronto, el mercado del trabajo sigue ofreciendo malas noticias", destacó Campos.

trabajo puestos de trabajo Agosto
