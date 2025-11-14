El Papa León XIV recibió al obispo de Gualeguaychú en el Vaticano El Papa León XIV recibió al obispo de Gualeguaychú, Héctor Zordán, en audiencia en el Vaticano, en el marco de los viajes regulares de los obispos. 14 de noviembre 2025 · 12:29hs

Foto: Gentileza/Vatican Media El Papa León XIV recibió al obispo de Gualeguaychú en el Vaticano.

Este viernes se difundieron las fotos del encuentro realizado en la sede del Vaticano, en el marco de los viajes regulares de los obispos a Roma. Las imágenes, compartidas por Vatican Media, registraron los momentos más destacados de la reunión.

El Papa León XIV recibió el jueves al obispo de Gualeguaychú, Monseñor Héctor Zordán, en una audiencia en la Ciudad del Vaticano.

El Obispado de Gualeguaychú publicó en su cuenta de Facebook: "En el día de ayer, nuestro obispo, Monseñor Héctor Zordán, fue recibido en audiencia por el Papa León XIV en la Ciudad del Vaticano".