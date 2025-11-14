El Papa León XIV recibió al obispo de Gualeguaychú en el Vaticano.

Uno Entre Rios | La Provincia | Papa León XIV

El Papa León XIV recibió al obispo de Gualeguaychú, Héctor Zordán, en audiencia en el Vaticano, en el marco de los viajes regulares de los obispos.

14 de noviembre 2025 · 12:29hs
Foto: Gentileza/Vatican Media

Este viernes se difundieron las fotos del encuentro realizado en la sede del Vaticano, en el marco de los viajes regulares de los obispos a Roma. Las imágenes, compartidas por Vatican Media, registraron los momentos más destacados de la reunión.

El Papa León XIV recibió el jueves al obispo de Gualeguaychú, Monseñor Héctor Zordán, en una audiencia en la Ciudad del Vaticano.

Fotos del encuentro entre el Papa León XIV y el obispo de Gualeguaychú

El Obispado de Gualeguaychú publicó en su cuenta de Facebook: "En el día de ayer, nuestro obispo, Monseñor Héctor Zordán, fue recibido en audiencia por el Papa León XIV en la Ciudad del Vaticano".

Papa León XIV Gualeguaychú Vaticano
