El Gobierno declaró la emergencia agropecuaria en Entre Ríos y prorrogó la medida por sequía en Río Negro.

El Ministerio de Economía declaró la emergencia agropecuaria en Mandisoví, Entre Ríos, por los daños del temporal de mayo que afectó los cultivos de citrus.

A seis meses del devastador temporal que azotó al Departamento Federación, en la provincia de Entre Ríos , el Ministerio de Economía declaró el estado de emergencia y/o desastre agropecuario para las explotaciones de citrus del distrito Mandisoví, debido a los graves daños provocados por la intensa caída de granizo y los fuertes vientos registrados aquel lunes 5 de mayo.

La medida establece que la emergencia regirá hasta el lunes 4 de mayo de 2026, abarcando el ciclo productivo completo de la zona afectada y permitiendo la implementación de medidas de asistencia económica, productiva y fiscal destinadas a mitigar las pérdidas sufridas.

Entre Ríos y Río Negro bajo emergencia agropecuaria por eventos climáticos extremos

La decisión surge a partir del pedido formal realizado por el gobierno de Entre Ríos, que presentó el decreto provincial 2522/2025 ante la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios.

En la reunión del miércoles 15 de octubre, la comisión analizó la situación y recomendó la declaración de emergencia para las explotaciones citrícolas de Mandisoví, en línea con lo dispuesto por la ley 26.509, que regula el régimen nacional para la atención de emergencias y desastres agropecuarios y establece los mecanismos de apoyo y compensación a los productores afectados.

El evento climático del lunes 5 de mayo provocó daños severos en los cultivos de citrus y hortalizas de la región. Según el decreto provincial, las explotaciones hortícolas también fueron incluidas en la declaración de emergencia, aunque en su caso el plazo de vigencia se fijó hasta el martes 4 de noviembre de 2025.

La resolución nacional, en cambio, se centra en los productores citrícolas y extiende la cobertura hasta el lunes 4 de mayo de 2026, fecha que la comisión estableció como finalización del ciclo productivo para las áreas afectadas.

El texto oficial detalla los pasos que deberán seguir los productores para acceder a los beneficios previstos por la ley 26.509. Será necesario presentar un certificado emitido por la autoridad provincial competente, que acredite que el predio o explotación se encuentra comprendido en la zona y el período declarados en emergencia.

El gobierno de Entre Ríos deberá remitir a la Secretaría Técnica Ejecutiva de la comisión nacional el listado de productores afectados, acompañado de la documentación respaldatoria, los informes técnicos y la evaluación detallada de daños correspondiente.

La medida también instruye a las instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas, y a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a implementar los mecanismos necesarios para que los productores comprendidos en la resolución accedan efectivamente a los beneficios fiscales y crediticios previstos en los artículos 22 y 23 de la ley 26.509.

Estos artículos contemplan, entre otras medidas, la prórroga o exención de impuestos nacionales, la suspensión de juicios fiscales, la refinanciación de créditos bancarios y la posibilidad de acceder a líneas especiales de financiamiento para los productores afectados por emergencias o desastres agropecuarios.

Por último, la resolución faculta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía a celebrar los convenios y actos necesarios para la ejecución de la medida, y establece que la norma entra en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

A su vez, el Ministerio de Economía dispuso la prórroga y ampliación del estado de emergencia y/o desastre agropecuario por sequía en amplias zonas de la provincia de Río Negro, una medida que impacta de lleno en la actividad ganadera y busca aliviar la situación crítica de los productores afectados por la prolongada falta de lluvias. Esta decisión responde a la solicitud formalizada por el gobierno provincial y al análisis realizado por la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios.

El evento climático del lunes 5 de mayo provocó daños en los cultivos de citrus y hortalizas de la región.

La resolución establece que, desde el domingo 1 de junio de 2025 y hasta el domingo 31 de mayo de 2026, las explotaciones ganaderas bovinas, ovinas y caprinas de los departamentos Avellaneda, Conesa, El Cuy, General Roca, Pichi Mahuida y 9 de Julio continuarán bajo el régimen de emergencia y/o desastre agropecuario, una situación que ya había sido declarada y prorrogada en años anteriores. Además, se incorpora a los departamentos Ñorquincó, Pilcaniyeu y 25 de Mayo, que a partir de la misma fecha quedan alcanzados por la declaración debido a la persistencia de la sequía extrema.

El conflicto central que atraviesa la medida es la persistencia de condiciones climáticas adversas que afectan seriamente la producción ganadera en la región, y la necesidad de articular respuestas estatales coordinadas que permitan a los productores acceder a beneficios fiscales, crediticios y administrativos previstos en la ley 26.509, garantizando además la continuidad de la actividad económica local, el sostenimiento del empleo rural y la preservación de las cadenas de valor asociadas a la producción agropecuaria regional.

Esta norma, conocida como Ley de Emergencia Agropecuaria, habilita a los afectados a solicitar prórrogas impositivas, exenciones, asistencia financiera y reprogramación de obligaciones, siempre que acrediten su situación mediante un certificado emitido por la autoridad provincial competente y validado por la comisión nacional correspondiente.

La Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios recomendó la medida tras analizar en detalle la situación provincial y estableció el domingo 31 de mayo de 2026 como fecha de finalización del ciclo productivo para las explotaciones afectadas.

¿Qué pasó en Federación el lunes 5 de mayo?

El lunes 5 de mayo, entre las 18 y 20 horas, una intensa tormenta de viento y granizo afectó al departamento Federación. Según un informe del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), ese día "se registraron hasta 60 milímetros de lluvia en la zona de San Pedro". La caída de granizo también fue significativa; persistió durante poco más de 10 minutos y alcanzó una acumulación de hasta 20 centímetros en algunas áreas, siendo las piedras de un tamaño considerable y muy dañino para los cultivos. La tormenta impactó en una extensa zona productiva del Noreste entrerriano, incluyendo la comuna de San Pedro y las colonias Fleitas, La Florida, Villa Libertad, entre otras zonas rurales de gran actividad agrícola y económica, afectando seriamente a los productores locales y sus cultivos tradicionales. Según el informe redactado por profesionales del INTA, la superficie total afectada abarcó 26.000 hectáreas. El área con producciones cítricas, forestales y hortícolas dañadas se estimó en 6.000 hectáreas, con un número significativo de productores damnificados, quienes sufrieron graves pérdidas económicas directas durante el evento climático. Los cultivos más afectados fueron los cítricos, registrándose una caída masiva de frutos maduros (principalmente naranjas y mandarinas), que sufrieron golpes en la epidermis y complicaron seriamente su comercialización en el mercado fresco. También se observó defoliación severa y quiebre de ramas en numerosos árboles. En cuanto al valor productivo, se calcularon pérdidas estimadas de entre el 40 y el 100 por ciento de la producción en las zonas más afectadas para las frutas cítricas de esa campaña en la zona del epicentro, detalló el informe oficial del INTA. Para las explotaciones hortícolas, el daño fue total y absoluto, afectando toda la producción planificada para esa temporada agrícola.