Video: conductor se grabó a 170 km/h junto a su hijo sin cinturón de seguridad

Suspendieron a un conductor de un vehículo en Tucumán por ir a más de 170 kilómetros por hora y grabarse junto a su hijo quien no llevaba cinturón de seguridad.

14 de noviembre 2025 · 08:46hs
La Agencia Nacional de Seguridad Vial identificó a un conductor de Tucumán que se deja ver en redes sociales a alta velocidad, realizando maniobras peligrosas y con su hijo en el asiento delantero sin cinturón de seguridad. Tras las denuncias, será inhabilitado.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) identificó a un conductor de Bella Vista, Tucumán, que publicó en sus redes sociales videos donde circula a más de 170 km/h en auto, a más de 100 km/h en moto y filmándose mientras viaja con su hijo menor de edad en el asiento delantero sin ningún tipo de protección.

   

Luego de varias denuncias recibidas, el organismo solicitó a la jurisdicción correspondiente la suspensión de la Licencia Nacional de Conducir. El conductor será citado para realizar evaluaciones psicofísicas y psicotécnicas, con el fin de determinar si está en condiciones de volver a conducir en la vía pública.

LEER MÁS: Cruce de rutas 127 y 32: vecinos se movilizarán por más seguridad vial

El exceso de velocidad incrementa el riesgo de siniestros viales y pone en peligro tanto a los ocupantes del vehículo como a los demás usuarios de la vía. Además, el uso del cinturón de seguridad es obligatorio por ley, así como los menores de 10 años deben viajar en el asiento trasero con el Sistema de Retención Infantil adecuado según su peso y edad.

13.11 - CONDUCTOR DE TUCUMÁN INHABILITADO
