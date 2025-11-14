AMET. Lanzamiento de la Lista N° 5 "Alternativa Docente"

Uno Entre Rios | Tiempo sindical

Se realizó el lanzamiento oficial de la Lista N° 5 “Alternativa Docente para las elecciones de Vocales Gremiales del Consejo General de Educación (CGE)

La ASOCIACIÓN DEL MAGISTERIO DE ENSEÑANZA TÉCNICA – Regional XI informa que en la mañana de ayer 12 de noviembre, se realizó el lanzamiento oficial de la Lista N° 5 “Alternativa Docente para las elecciones de Vocales Gremiales del Consejo General de Educación (CGE), que se llevarán a cabo el próximo 11 de diciembre, y donde la integran muchos candidatos propuestos por AMET.

El acto tuvo lugar en el complejo educativo Escuela Hogar de Paraná y contó con la presencia de las y los integrantes de la lista, junto a militantes y miembros de la Comisión Directiva.

El candidato a Vocal al CGE Prof. Pablo Álvarez Miorelli, destacó que la propuesta se distingue por estar “integrada íntegramente por docentes en ejercicio”, con representación de supervisores, rectores, vicerrectores y profesores de diversos niveles y modalidades. Subrayó que esa composición garantiza una mirada directamente vinculada a las realidades escolares: “Venimos de las escuelas, conocemos el territorio y queremos representar a los docentes desde sus propias necesidades”.

También remarcó que la lista reúne educadores de toda la provincia y puso especial énfasis en el rol de las mujeres que ocupan lugares centrales en la propuesta: “Son líderes que gestionan, conducen escuelas y representan la fuerza de un colectivo docente mayoritariamente femenino”.

Con este lanzamiento, la lista que apoya e integra AMET “Alternativa Docente”, inicia formalmente su campaña con el compromiso de fortalecer la representación gremial y defender la educación pública desde una perspectiva construida en el territorio escolar.

A continuación se detalla la lista completa de los candidatos y candidatas de ALTERNATIVA DOCENTE.

Vocal Consejo General de Educación Titular.

Pablo Alejandro Álvarez (Nogoyá)

Vocal Consejo General de Educación Suplente.

Cecilia Irene Bozzano (Victoria)

Vocal Jurado de Concursos de Educación Primaria Titulares.

Silvia Guadalupe Grenat (Sauce Montrull)

Carina Ramona Faure(Paraná)

Sabrina Ludmila Ubal (Nogoyá)

María A. Orechia (Gualeguay)

Vocal Jurado de Concursos de Educación Primaria Suplentes.

Norma Beatriz Álvarez (Colonia Avellaneda)

Marianela Weibert (Viale)

Gabriela P. Rodriguez (Maciá)

Rosana E. Dandeu (Viale)

Vocal Jurado de Concursos de Educación Secundaria Titulares.

Elsa Raquel Quiroz (Oro Verde)

Anibal MaximilianoTorres (C del Uruguay)

Roberto Salvador Aguirre (Paraná)

Patricia A. Minigutti

Vocal Jurado de Concursos de Educación Secundaria Suplentes.

Rofolfo Luis Angel Capdevila (Paraná)

Maria de las Nieves Guillamet Chargue (Paraná)

Marcia Beatriz Baffico (Gualeguaychu)

Jorge Alberto Ramón Puente (Villa Paranacito)

Vocal Jurado de Concursos de Educación Superior Titulares.

Martin Alejandro Almirón (Paraná)

María Valentina Lafourcade (Gualeguay)

Vocal Jurado de Concursos de Educación Superior Suplentes.

Rita Eugenia Martinez (Gualeguaychú)

Mariano Hernán Monzón (María Grande)

Vocal Tribunal de Calificaciones y Disciplina Titulares.

Marcia Alejandra Cáceres (Paraná)

Domingo Santiago Ojeda (Santa Elena)

Fabio A. Deganutti

Mariana A. Stubrin (Paraná)

Vocal Tribunal de Calificaciones y Disciplina Suplentes

Mónica P. Pelichero

Maximiliano Elberg Paraná)

Margarita Benitez (Paraná)

Mara Roxana Ruiz Díaz (Concordia)

